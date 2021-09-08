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Скандал в Туле: посадить в автобус девушку-инвалида помешали ремонт дороги и пассажиры

Скандал в Туле: посадить в автобус девушку-инвалида помешали ремонт дороги и пассажиры

Такова позиция «Тулгорэлектротранса».

В редакцию Myslo поступил комментарий из администрации города по поводу инцидента, произошедшего с девушкой-колясочницей, которую не впустили в два городских автобуса, обслуживающих маршрут № 18. Со ссылкой на «Тулгорэлектротранс», администрация сообщает следующее:

Автобусный маршрут № 18 «ул. Генерала Маргелова– Новомедвенский пр-д (Технопарк)» обслуживается муниципальным предприятием МКП «Тулгорэлектротранс». Перевозки осуществляются 25 единиц техники по регулируемому тарифу с предоставлением всех льгот.

В настоящее время предприятием проведена проверка фактов в связи с произошедшей ситуацией. Установлено, что водитель транспортного средства У190СХ71, не осуществил посадку пассажиров на ост. Пирогова, ссылаясь на большее отклонение в расписании в связи с затрудненным движением из-за ремонтов ул. Советской и пр. Ленина на участке маршрута следования. За нарушение должностной инструкции к водителю будут применены меры дисциплинарного взыскания.

Водитель, осуществлявший  управление автобусом с государственным регистрационным знаком У207СХ71, предпринял все меры для возможности осуществления посадки пассажиров, из числа маломобильной группы населения, предложил пассажирам, находящимся в салоне автобуса,  освободить среднюю площадку для открытия аппарели, но пассажиры проигнорировали данную просьбу и отказались сотрудничать в данном вопросе. Водитель не смог выполнить свои инструкции, чтобы не обострять конфликт с другими пассажирами.

Данный факт изложен в объяснительной диспетчера службы автобусного транспорта. Таким образом, отсутствует прямое нарушение водителем своих должностных обязанностей.

С водительским и кондукторским составом предприятия будут проведены дополнительные инструктажи на темы: «Культура обслуживания», «Правила работы с откидным пандусом», «Порядок осуществления посадки/высадки маломобильных пассажиров».

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сегодня, в 19:40 −1
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