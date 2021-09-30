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Более 160 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от гриппа
Фото из архива Myslo.

Более 160 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от гриппа

По прогнозам специалистов, самое оптимальное время для вакцинации – сентябрь-ноябрь.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Планируется привить 879 600 жителей из группы риска, в том числе 136 000 детей. Это 60% от численности населения региона.

В первую очередь следует привиться от гриппа детям, призывникам, медикам, работникам образования, транспорта и коммунальной сферы, пенсионерам, лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам.

За счет средств федерального бюджета в область поступили трехвалентная противогриппозная вакцина для взрослых «Флю-М» и четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» – всего 396 870 доз.

Вакцинацию от гриппа уже прошли 195 179 человек (22% от запланированного населения). Оптимальный срок для вакцинации – сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

Эпидемиологическую ситуацию по гриппу специалисты Роспотребнадзора называют благополучной, по данным лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

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