Более 160 тысяч жителей Тульской области сделали прививку от гриппа

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По прогнозам специалистов, самое оптимальное время для вакцинации – сентябрь-ноябрь.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Планируется привить 879 600 жителей из группы риска, в том числе 136 000 детей. Это 60% от численности населения региона.

В первую очередь следует привиться от гриппа детям, призывникам, медикам, работникам образования, транспорта и коммунальной сферы, пенсионерам, лицам с хроническими заболеваниями, беременным женщинам.

За счет средств федерального бюджета в область поступили трехвалентная противогриппозная вакцина для взрослых «Флю-М» и четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» – всего 396 870 доз.

Вакцинацию от гриппа уже прошли 195 179 человек (22% от запланированного населения). Оптимальный срок для вакцинации – сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

Эпидемиологическую ситуацию по гриппу специалисты Роспотребнадзора называют благополучной, по данным лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.