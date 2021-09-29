Выставочный зал Тулы проводит набор в детскую изостудию

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На занятия приглашаются юные художники в возрасте от 4-х до 12 лет.

Тульский Выставочный зал открывает набор в творческую мастерскую развития ребенка «ИЗО-studio». Приглашаются дети от 4-х до 12 лет. Уроки развивают художественный вкус, навык рисования различными материалами и в разных техниках.

Ребенок научится чувствовать форму, объем предметов, работать с цветом. Ученики изостудии участвуют в творческих конкурсах, а также групповых и персональных выставках детского творчества.