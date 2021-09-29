новости
новости
Регистрация
Выставочный зал Тулы проводит набор в детскую изостудию
Фото: Яндекс.Карты.

Выставочный зал Тулы проводит набор в детскую изостудию

На занятия приглашаются юные художники в возрасте от 4-х до 12 лет.

Тульский Выставочный зал открывает набор в творческую мастерскую развития ребенка «ИЗО-studio». Приглашаются дети от 4-х до 12 лет. Уроки развивают художественный вкус, навык рисования различными материалами и в разных техниках.

Ребенок научится чувствовать форму, объем предметов, работать с цветом. Ученики изостудии участвуют в творческих конкурсах, а также групповых и персональных выставках детского творчества.

Занятия проходят в разных возрастных группах со среды по воскресенье. Подробности можно узнать по телефону 56-09-92.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 09:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
Выставочный зализостудиярисование для детей
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Белеве в горящей даче погиб человек
В Белеве в горящей даче погиб человек
В Тульской области спасатели готовят к зиме пункты обогрева
В Тульской области спасатели готовят к зиме пункты обогрева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.