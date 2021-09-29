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В Тульской области спасатели готовят к зиме пункты обогрева
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области спасатели готовят к зиме пункты обогрева

Их будет восемь – в Ефремове, Заокском, Богородицком, Щекинском, Плавском, Воловском, Веневском и Узловском районах.

Мобильные пункты обогрева используются в условиях сильных морозов и гололедицы. Их размещают на протяженных участках трасс, где нет кафе и заправок. Это делается для того, чтобы в случае поломки или аварии водители и пассажиры машин могли вовремя получить помощь и согреться.

Экипажи пунктов обогрева ГУ МЧС России по Тульской области готовы будут оказать помощь пострадавшим. Они перемещаются на специальных автомобилях, укомплектованных спасательным оборудованием, полевой кухней, палаткой, печью, теплыми вещами и другими необходимыми средствами.

При возникновении нештатной ситуации на дороге мобильный пункт обогрева сможет оперативно переместиться к определенному участку трассы и оказать помощь попавшим в беду водителям.

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