В Белеве в горящей даче погиб человек
Его личность сейчас устанавливается.
Пожар в дачном доме на ул. Ключевой в Белеве произошел сегодня рано утром. Сообщение на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило в 04.51.
На место происшествия выехали два пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 05.23.
В результате пожара дом сгорел полностью. Находившийся на момент возгорания в даче человек погиб. Его личность сейчас устанавливается. Также выясняется причина пожара.
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