В Белеве в горящей даче погиб человек

Его личность сейчас устанавливается.

Пожар в дачном доме на ул. Ключевой в Белеве произошел сегодня рано утром. Сообщение на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило в 04.51.

На место происшествия выехали два пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 05.23.

В результате пожара дом сгорел полностью. Находившийся на момент возгорания в даче человек погиб. Его личность сейчас устанавливается. Также выясняется причина пожара.