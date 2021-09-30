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В Белеве в горящей даче погиб человек

В Белеве в горящей даче погиб человек

Его личность сейчас устанавливается.

Пожар в дачном доме на ул. Ключевой в Белеве произошел сегодня рано утром. Сообщение на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило в 04.51.

На место происшествия выехали два пожарных расчета. Открытое горение ликвидировано в 05.23.

В результате пожара дом сгорел полностью. Находившийся на момент возгорания в даче человек погиб. Его личность сейчас устанавливается. Также выясняется причина пожара.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:39 0
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БелевТульская область
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