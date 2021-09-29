В Туле утверждены новые нормативы восстановления асфальта после земляных работ

Депутаты рассмотрели более 30 вопросов повестки дня. По традиции оно началось с награждения отличившихся в профессиональной сфере и общественной деятельности туляков.

Первым награду получил почетный гражданин города-героя Тулы, глава муниципального образования город Тула в период с 2005 по 2010 годы, член Общественной палаты Тульской области Владимир Могильников. Сегодня, 29 сентября, он отмечает 75-летний юбилей. Мэр Тулы поздравила Владимира Сергеевича, пожелала ему крепкого здоровья, энергии, оптимизма и наградила медалью Тульской городской Думы «За активную гражданскую позицию».

Также награды были вручены педагогам, работникам дорожной отрасли, спасателям и другим отличившимся тулякам.

Основным в повестке дня был вопрос о внесении изменений в Устав муниципального образования город Тула. Необходимость внесения поправок вызвана вступившими в силу изменениями в федеральном законодательстве в части вопросов местного значения.

Напомним, поправки наделили органы местного самоуправления обязанностями по надзору за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по обновлению объектов теплосетей, а также контролю за созданием доступной для инвалидов среды. Кроме этого в документ вносятся уточнения, запрещающие муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности, иметь двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства.

Депутаты поддержали изменения в Устав муниципального образования город Тула единогласно.

– Считаю, что принятие данных ограничений – важный момент, поскольку представители органов МСУ должны быть патриотами, защищать интересы Родины. Должностные лица и муниципальные служащие обязаны соблюдать законы своей страны, в то время как двойное гражданство влечет за собой сложное правовое положение, так как вместе с «двойными» правами человек получает и «двойные» обязанности. При этом законодательные базы могут не только отличаться, но и противоречить друг другу, – считает заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

После депутаты утвердили изменения в Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула.

– Изменения касаются вопросов восстановления асфальтового покрытия после проведения земляных работ. Ситуация для города актуальная. Необходимость в разрытии дорожного покрытия часто возникает, например, при прокладке коммуникаций под проезжей частью автодороги или тротуаром, в случае устранения коммунальных аварий, когда необходимо заменить трубы и для этого производится вскрытие дорожного полотна. В настоящее время, согласно действующим Правилам, после проведения работ независимо от площади повреждения асфальтовое покрытие восстанавливается на полную ширину дороги. Изменения, внесенные сегодняшним решением Думы, позволят производить восстановление «картами», если разрушение проезжей части произошло менее чем на 50% ширины дороги. При нарушении более половины ширины покрытия организация или физлицо, производившие работы, должны восстановить ширину дороги полностью. При необходимости – с заменой бортового камня, – пояснила заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева. – Кроме того, теперь Правила предусматривают ответственность для всех организаций, производивших разрытия, вне зависимости от того, получали они соответствующий ордер или нет.

Еще один важный блок решений касался утверждения положений о муниципальном контроле в сфере благоустройства, муниципальном жилищном контроле, муниципальном контроле в области торговой деятельности, муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве и др.

Утвержденными положениями о соответствующих видах контроля определены контрольные органы, уполномоченные на осуществление соответствующего вида контроля, в лице отраслевых подразделений администрации города. Также определены профилактические мероприятия и виды контрольных мероприятий, периодичность их проведения.

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается представительным органом муниципального образования.

– Ранее порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливался положениями о муниципальном контроле, которые утверждались постановлениями администрации города, – пояснил заместитель председателя Тульской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Ионов.