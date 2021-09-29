Не валунами, так глиной: жители деревни Чернского района возмущены отсыпкой дороги

В соцсетях жители Чернского района обсуждают результат, полученный после обращений в администрацию муниципалитета с просьбой отсыпать дорогу. В одном случае им насыпали на дорогу глину вперемешку со щебнем, а во втором – раскидали по ней огромные валуны. В итоге нигде лучше не стало, но формально – работы проведены.

«Администрация Чернского района и Липицкого МО, вы издеваетесь над нами, что ли? – пишет житель деревни Сторожевое. – Я не знаю, куда писать и как на вас уже повлиять! Мы просим вас приехать к нам на экскурсию, желательно на своих машинах и в такую прекрасную погоду, чтобы прочувствовать все прелести того, что вы сделали. Неужели нельзя насыпать щебня в эти ямы, а не возить глину с ближайшего карьера, чтобы потом машины в этих ямах не тонули еще больше? Мы детей не можем довезти до остановки, чтобы пересесть на школьный автобус! Сделали на отвали, чтобы отчитаться, и рады. Фотографии о проделанной работе не забудьте выставить и отправить в областную администрацию, я их даже прикреплю, чтоб вам не утруждаться. Издеватели!»

Дорога действительно выглядит ужасно.

«Теперь ни проехать, ни хлеба отвезти, ни лекарства. Что хотят, то и творят. Всё экономят, а там живет много пенсионеров. Главу администрации надо сфоткать рядом с данной дорогой и выложить в сеть о проделанной работе», – добавляет житель деревни Игорь Нестеров.

Екатерина Матвеева, бывшая жительница села Малое Скуратово Чернского района, в ответ на это рассказала, как несколько лет назад в селе произошла подобная история:

«Осенью 2018 года из лома асфальта нам сделали дорогу. После того как я написала в группу «Подслушано» и выложила фото этого кошмара, куски сверху засыпали пылью, которая после дождей превращалась в месиво. После обращения в областную администрацию я получила письмо от местного руководства о том, что дорогу отсыпали щебнем, но он ушел в грунт. Когда я получила эту отписку, чуть не прослезилась. Мы оттуда переехали весной 2019 года. На тот момент дорогу так и не сделали», – написала Екатерина.