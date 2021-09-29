Исполнители хита «Ягода-малинка» выступят в Туле: билетов осталось совсем мало

Концерт Хабиба и Вани Дмитриенко пройдет 4 октября в Городском концертном зале в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Ваня Дмитриенко — харизматичный 15-летний артист, который успел себя попробовать в кино и в музыке. Свою популярность Ваня начал набирать после того, как начал выкладывать в сеть каверы на популярные треки.

Он стал победителем реалити-шоу «Хочу с Open Kids». Трек «Венера-Юпитер», вышедший 1 января 2021 года, ворвался в топ-чарты музыкальных площадок страны и находится там до сих пор. «Венера-Юпитер» является самым ротируемым треком за последние четыре месяца.

Ваня стал гостем прямых эфиров на таких радиостанциях, как «Европа плюс», LOVE RADIO, «Русское радио», «Авторадио», «Новое радио», DFM, ENERGY, Like FM, «ЖАРА FM», Record и другие.

В свои 15 лет артист уже стал музыкальным гостем телешоу «Вечерний Ургант». Ваня получил награду «Прорыв года» на премии Top Hit Music Awards.

Хабиб Шарипов — автор и исполнитель собственных песен, номинант престижных музыкальных премий телеканалов «Муз ТВ» и «Ру ТВ», финалист проекта «Песни» на ТНТ, один из самых популярных тиктокеров с аудиторией почти 11 миллионов подписчиков.

Его песни занимают первые строчки в чартах на музыкальных каналах и танцевальных радиостанциях, а клип на песню «Ягода-малинка» набрал более 250 миллионов просмотров на YouTube. На концерте прозвучат всеми известные и полюбившиеся хиты, а также новинки, которые обязательно найдут отклик у зрителей.

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