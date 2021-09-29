новости
новости
Регистрация
Исполнители хита «Ягода-малинка» выступят в Туле: билетов осталось совсем мало

Исполнители хита «Ягода-малинка» выступят в Туле: билетов осталось совсем мало

Концерт Хабиба и Вани Дмитриенко пройдет 4 октября в Городском концертном зале в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

Ваня Дмитриенко — харизматичный 15-летний артист, который успел себя попробовать в кино и в музыке. Свою популярность Ваня начал набирать после того, как начал выкладывать в сеть каверы на популярные треки.

Он стал победителем реалити-шоу «Хочу с Open Kids». Трек «Венера-Юпитер», вышедший 1 января 2021 года, ворвался в топ-чарты музыкальных площадок страны и находится там до сих пор. «Венера-Юпитер» является самым ротируемым треком за последние четыре месяца.
 
Ваня стал гостем прямых эфиров на таких радиостанциях, как «Европа плюс», LOVE RADIO, «Русское радио», «Авторадио», «Новое радио», DFM, ENERGY, Like FM, «ЖАРА FM», Record и другие.
 
В свои 15 лет артист уже стал музыкальным гостем телешоу «Вечерний Ургант». Ваня получил награду «Прорыв года» на премии Top Hit Music Awards.
 

Хабиб Шарипов — автор и исполнитель собственных песен, номинант престижных музыкальных премий телеканалов «Муз ТВ» и «Ру ТВ», финалист проекта «Песни» на ТНТ, один из самых популярных тиктокеров с аудиторией почти 11 миллионов подписчиков.
 
Его песни занимают первые строчки в чартах на музыкальных каналах и танцевальных радиостанциях, а клип на песню «Ягода-малинка» набрал более 250 миллионов просмотров на YouTube. На концерте прозвучат всеми известные и полюбившиеся хиты, а также новинки, которые обязательно найдут отклик у зрителей.
 
Вы можете купить билеты онлайн:
 
Купить билет
 
или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, к. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн. — сб.: 10.00−18.00, вс.: выходной;
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн. — сб.: 10.00−20.00, вс.: выходной;
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн. — пт.: 9.00−18.00, сб. — вс.: выходной;
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 19:00 −2
Другие статьи по темам
Событие
концертыГородской концертный зал
Люди
Хабиб
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

1 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить тульские музеи
1 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить тульские музеи
В Туле утверждены новые нормативы восстановления асфальта после земляных работ
В Туле утверждены новые нормативы восстановления асфальта после земляных работ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.