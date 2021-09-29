Фото из архива Myslo.
В Заречье временно ограничат движение троллейбусов
Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.
В четверг, 30 сентября, с 10.00 до 11.30 на пересечении улиц Луначарского и Сакко и Ванцетти будут опиливать аварийные деревья.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на время работ будет ограничено движение троллейбусов по ул. Луначарского. Троллейбусы маршрутов № 2 и 7 изменят схему движения:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
2
|
ст. Южная —
ул. Курковая
|
ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина
|
7
|
Московский в-л —
ул. Курковая
|
ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская
Другие статьи по темам
Место