В Заречье временно ограничат движение троллейбусов

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В четверг, 30 сентября, с 10.00 до 11.30 на пересечении улиц Луначарского и Сакко и Ванцетти будут опиливать аварийные деревья.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на время работ будет ограничено движение троллейбусов по ул. Луначарского. Троллейбусы маршрутов № 2 и 7 изменят схему движения: