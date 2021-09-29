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В Заречье временно ограничат движение троллейбусов
Фото из архива Myslo.

В Заречье временно ограничат движение троллейбусов

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

В четверг, 30 сентября, с 10.00 до 11.30 на пересечении улиц Луначарского и Сакко и Ванцетти будут опиливать аварийные деревья.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на время работ будет ограничено движение троллейбусов по ул. Луначарского. Троллейбусы маршрутов № 2 и 7 изменят схему движения:

Наименование маршрута

Схема движения

2

ст. Южная —

ул. Курковая

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина

7

Московский в-л —

ул. Курковая

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — Красноармейский пр. — ул. Путейская

 

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ТулаЗареченский район
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