Статистика по ковиду: в Тульской области за сутки 121 случай заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 121 человека, 113 выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 54 503 жителя региона, 46 806 вылечились, 3011 умерли.
В целом по России ситуация следующая:
вчера, в 17:06, 11 1233 1
вчера, в 13:33, 48 2664 -18
вчера, в 11:32, 12 1938 -5
27 сентября, в 11:37, 36 2194 -5
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