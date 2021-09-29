Статистика по ковиду: в Тульской области за сутки 121 случай заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 121 человека, 113 выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 54 503 жителя региона, 46 806 вылечились, 3011 умерли.

В целом по России ситуация следующая: