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Народный журналист Myslo: «Почему сквер на ул. Кирова не соответствует проекту?»

Народный журналист Myslo: «Почему сквер на ул. Кирова не соответствует проекту?»

В ответ на блог читателя про «Как бы сквер» администрация города рассказала, почему так получилось.

Пользователь marishka в блоге «Народный журналист» написала пост «Как бы сквер на улице Кирова», где выразила недовольство работами по благоустройству территории во дворе дома № 10 по ул. Кирова:

«Проживаю в районе пересечения улиц Кирова и Епифанской. В начале лета во дворе дома № 10 по ул. Кирова администрация решила разбить сквер (раньше его там не было). Работы продолжались всё лето. Последние недели работы на «объекте» не ведутся, техника отсутствует, рабочих нет, вагончики для строителей/инвентаря увезли. То есть визуально работы закончены. А теперь посмотрим фото. Дорожки плиткой выложены, установлены новые детские горки и турники. Но…

Почему вокруг детской горки вместо травмобезопасного резинового покрытия (или хотя бы той же плитки) насыпан песок? Во-первых, этот песок ногами уже растащили на весь сквер. А во-вторых, после дождя этот песок превратится в грязную жижу и подойти к горкам будет невозможно, наверное, на протяжении 9 месяцев в году.

Качели вообще установлены посередине сквера, где вокруг находится земля, после дождичка тоже подойти будет невозможно. Между дорожками земля вперемешку со щебнем. А самое интересное, в паспорте объекта по проекту должен был быть совсем другой сквер, с дорожками, с покрытием на детской площадке под качелями, между дорожками разбит газон. Также в паспорте объекта мы видим подрядчика и срок окончания работ — 31.08.2021 г.

Соответственно, возникает много вопросов: почему сквер «так отличается от паспорта объекта? кто принимал работы или не принимал у подрядчика? перевела ли администрация деньги за данные работы? если да, то почему/как? если работы по благоустройству сквера завершены, то почему в СМИ не освещено открытие (очень хотелось бы)?»

Myslo ознакомил с жалобами пользователя администрацию Тулы. Вот что ответила пресс-служба:

«По состоянию на 24.09.2021 года комплексное благоустройство общественного пространства на пересечении улиц Кирова и Епифанской не завершено.
 
Выполнены и приняты комиссионно, совместно с жителями, отдельные виды работ по установке детского игрового и спортивного оборудования с устройством травмобезопасного покрытия, устройство пешеходных дорожек и наружного освещения.
 
Паспорт объекта изготовлен в соответствии с эскизным проектом благоустройства. После изготовления паспорта в результате обсуждений с жителями проект претерпел изменения: была произведена замена травмобезопасного покрытия и исключены деревянные помосты, а также скорректирована схема пешеходной доступности. Итоговый проект реализован в соответствии с внесенными изменениями.
 
1. Травмобезопасное покрытие из песка на детской игровой площадке допускается в соответствии с требованиями Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», утвержденного решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21.
 
2. На территории общественного пространства проведут работы по планировке грунта и посеву газона.
 
После полного завершения комплексного благоустройства сквера будет осуществлена комиссионная приемка с участием представителей СМИ».
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:13 +1
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