Народный журналист Myslo: «Почему сквер на ул. Кирова не соответствует проекту?»
В ответ на блог читателя про «Как бы сквер» администрация города рассказала, почему так получилось.
Пользователь marishka в блоге «Народный журналист» написала пост «Как бы сквер на улице Кирова», где выразила недовольство работами по благоустройству территории во дворе дома № 10 по ул. Кирова:
«Проживаю в районе пересечения улиц Кирова и Епифанской. В начале лета во дворе дома № 10 по ул. Кирова администрация решила разбить сквер (раньше его там не было). Работы продолжались всё лето. Последние недели работы на «объекте» не ведутся, техника отсутствует, рабочих нет, вагончики для строителей/инвентаря увезли. То есть визуально работы закончены. А теперь посмотрим фото. Дорожки плиткой выложены, установлены новые детские горки и турники. Но…
Почему вокруг детской горки вместо травмобезопасного резинового покрытия (или хотя бы той же плитки) насыпан песок? Во-первых, этот песок ногами уже растащили на весь сквер. А во-вторых, после дождя этот песок превратится в грязную жижу и подойти к горкам будет невозможно, наверное, на протяжении 9 месяцев в году.
Качели вообще установлены посередине сквера, где вокруг находится земля, после дождичка тоже подойти будет невозможно. Между дорожками земля вперемешку со щебнем. А самое интересное, в паспорте объекта по проекту должен был быть совсем другой сквер, с дорожками, с покрытием на детской площадке под качелями, между дорожками разбит газон. Также в паспорте объекта мы видим подрядчика и срок окончания работ —
Соответственно, возникает много вопросов: почему сквер «так отличается от паспорта объекта? кто принимал работы или не принимал у подрядчика? перевела ли администрация деньги за данные работы? если да, то почему/как? если работы по благоустройству сквера завершены, то почему в СМИ не освещено открытие (очень хотелось бы)?»
Myslo ознакомил с жалобами пользователя администрацию Тулы. Вот что ответила пресс-служба: