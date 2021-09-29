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ДТП с тремя авто в Дубенском районе: один пострадавший скончался

ДТП с тремя авто в Дубенском районе: один пострадавший скончался

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате утренней автоаварии, которая произошла на 52-м км автодороги Тула – Белев (Дубенский район, неподалеку от Шатово), погиб водитель Renault Duster. Его пассажирка находится в больнице.
 
«Автомобили двигались в попутном направлении. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции работают на месте происшествия и выясняют все детали случившегося», — отметили в Госавтоинспекции.
 
 
По информации Myslo, причиной трагедии мог стать обгон. Проверяется версия, что перед аварией Renault Duster и BMW одновременно совершали обгон. При возвращении обратно в свою полосу Renault столкнулся с попутной «Нивой», что и привело к тройному ДТП.
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Тульская областьДубенский район
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