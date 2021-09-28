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В Тульской области суточное число заболевших коронавирусом выросло до 123

В Тульской области суточное число заболевших коронавирусом выросло до 123

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 123 случая коронавируса, 115 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 54 382 жителя Тульской области, 46 693 вылечились, 2999 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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