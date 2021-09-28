В Тульской области суточное число заболевших коронавирусом выросло до 123
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 123 случая коронавируса, 115 человек выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 54 382 жителя Тульской области, 46 693 вылечились, 2999 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 13:33, 12 175 -2
вчера, в 11:37, 36 2076 -5
26 сентября, в 11:31, 9 1895 -3
25 сентября, в 11:55, 72 2192 -10
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