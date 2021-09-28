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В пос. Молодежный пьяный водитель без прав устроил ДТП и скрылся

В пос. Молодежный пьяный водитель без прав устроил ДТП и скрылся

В аварии пострадала женщина.

27 сентября в 14.10 в поселке Молодежный на улице Парковой водитель автомобиля Daewoo, по предварительной информации, при повороте налево врезался в отечественную «Ниву» и скрылся с места ДТП.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, виновника аварии нашли в ходе разыскных мероприятий. Водителем Daewoo оказался 23-летний молодой человек, который не имел права управления транспортными средствами, а также управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения (0,857 мг/л).

В результате ДТП пострадала пассажирка «Нивы». После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

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