В пос. Молодежный пьяный водитель без прав устроил ДТП и скрылся

27 сентября в 14.10 в поселке Молодежный на улице Парковой водитель автомобиля Daewoo, по предварительной информации, при повороте налево врезался в отечественную «Ниву» и скрылся с места ДТП.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, виновника аварии нашли в ходе разыскных мероприятий. Водителем Daewoo оказался 23-летний молодой человек, который не имел права управления транспортными средствами, а также управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения (0,857 мг/л).

В результате ДТП пострадала пассажирка «Нивы». После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.