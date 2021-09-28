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В двух районах Тулы отключат холодную воду
Изображение Mikes-Photography с сайта Pixabay.

В двух районах Тулы отключат холодную воду

Это связано с проведением ремонтных и профилактических работ.

«Тулагорводоканал» сообщает, что 29 сентября с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Демонстрации, 10, 10-Б, 12, 12-А,
  • ул. Лейтейзена, 7, 7-А, 9,
  • ул. Революции, 17-А,
  • ул. Немцова, 12, 17, 17-А, 19, 21/13,
  • ул. Р. Зорге, 15 к 2, 19, 19-А, 19-Б,
  • ул. Дементьева, 11, 13,
  • ул. Кутузова, 34,
  • частный сектор улиц Дементьева, Короткой, Маяковского, Кольцова, Крупской, Р. Зорге, Немцова.
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