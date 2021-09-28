Туляк заплатит штраф за незаконно заработанный миллиард

Точнее, почти миллиард. От суммы прибыли штраф составляет всего лишь малую часть.

Узловским городским судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении А. М. Бобылева, обвиняемого в предпринимательской деятельности без лицензии и получении прибыли в особо крупном размере.

С февраля 2017 по октябрь 2019 года на территории ООО «Промстеклоцентр-Тула» в Узловой мужчина занимался производством жидкого стекла. Лицензию при этом он не оформлял, хотя она обязательна, поскольку для такого производства используется токсичное вещество 2 класса опасности. На продаже готовой продукции он заработал 975 млн 61 тысячу 291 рубль 64 копейки, что является особо крупным размером.

Приговором суда от 15 сентября Бобылев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в 3,6 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.