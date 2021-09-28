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Туляк заплатит штраф за незаконно заработанный миллиард

Туляк заплатит штраф за незаконно заработанный миллиард

Точнее, почти миллиард. От суммы прибыли штраф составляет всего лишь малую часть.

Узловским городским судом Тульской области рассмотрено уголовное дело в отношении А. М. Бобылева, обвиняемого в предпринимательской деятельности без лицензии и получении прибыли в особо крупном размере.

С февраля 2017 по октябрь 2019 года на территории ООО «Промстеклоцентр-Тула» в Узловой мужчина занимался производством жидкого стекла. Лицензию при этом он не оформлял, хотя она обязательна, поскольку для такого производства используется токсичное вещество 2 класса опасности. На продаже готовой продукции он заработал 975 млн 61 тысячу 291 рубль 64 копейки, что является особо крупным размером.

Приговором суда от 15 сентября Бобылев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в 3,6 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 08:18 −2
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жидкое стеклонезаконная деятельностьзаработал миллиард
Место
Тульская областьУзловая
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