В Центральном парке появится первый в Туле памп-трек

Фото: ГУ ТО "Тульские парки".

На его строительство выделили более 8 млн рублей.

В Центральном парке Тулы появится памп-трек. Его обустроят на месте скейт-парка, который расположен в спортивном городке. Планируется, что новая спортивная площадка будет готова в конце ноября 2021 года.

Памп-трек – это специальная велотрасса без ровных участков с чередующимися ямами, кочками и контруклонами.

Специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова рассказала Myslo, что также в скейт-парке установят новые элементы взамен тех, что не соответствовали требованием безопасности при эксплуатации.

Варвара Трунова Оборудование будет выполнено из современного полимерного покрытия, что обеспечит качественное скольжение и продлит срок службы всего скейт-парка. Скейт-парк разделят на разные зоны по уровню подготовки райдеров, чтобы исключить столкновения и падения: для начинающих и подготовленных.

Согласно сайту госзакупок, на строительство трека выделили 8 316 052 рублей. Тендер выиграл подрядчик ООО «СИТИСТРОЙ».

Пример памп-трека: