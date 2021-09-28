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В Центральном парке появится первый в Туле памп-трек
Фото: ГУ ТО "Тульские парки".

В Центральном парке появится первый в Туле памп-трек

На его строительство выделили более 8 млн рублей.

В Центральном парке Тулы появится памп-трек. Его обустроят на месте скейт-парка, который расположен в спортивном городке. Планируется, что новая спортивная площадка будет готова в конце ноября 2021 года.

Памп-трек – это специальная велотрасса без ровных участков с чередующимися ямами, кочками и контруклонами.

Специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова рассказала Myslo, что также в скейт-парке установят новые элементы взамен тех, что не соответствовали требованием безопасности при эксплуатации.

Варвара Трунова

Варвара Трунова

Оборудование будет выполнено из современного полимерного покрытия, что обеспечит качественное скольжение и продлит срок службы всего скейт-парка.

Скейт-парк разделят на разные зоны по уровню подготовки райдеров, чтобы исключить столкновения и падения: для начинающих и подготовленных. 

 

Согласно сайту госзакупок, на строительство трека выделили 8 316 052 рублей. Тендер выиграл подрядчик ООО «СИТИСТРОЙ».

Пример памп-трека:
 
 
Ранее с инициативой создать памп-трек выступили сами туляки. Соответствующее предложение они озвучивали в рамках формирования Программы развития региона на ближайшие пять лет.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:10 0
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