В правительстве Тульской области утвердили график личных приемов и консультаций на октябрь
Необходима предварительная запись.
В региональном правительстве утвердили график проведения личных приемов и консультаций для граждан на октябрь. Записаться можно на портале «Открытый регион», по телефону 30-62-75, а также по телефонам, указанным в графике.
|
Время
|
Тема
|
ФИО,
должность лица, проводящего личный прием, консультацию, прямой эфир
|
Место проведения
|
1 октября
Консультации
|
12−30−14−30
|
Льготное лекарственное обеспечение
|
Хохлова Ирина Анатольевна, начальник отдела фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области
|
г. Тула,
тел.8 (4872) 37-08-50
|
14−00−16−00
|
Деятельность сельских старост и органов ТОС
|
Воловатов Борис Сергеевич, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (905) 115-77-77
|
15−00−17−00
|
Организация водоснабжения
|
Вайс Эльвира Анатольевна, начальник отдела жизнеобеспечения и реализации программ жилищно-коммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел. 8 (4872) 24-51-04
(доб. 33−25)
|
4 октября
Консультации
|
10−00−12−00
|
Тарифы на коммунальные услуги
|
Денисова Елена Владимировна, заместитель председателя комитета Тульской области по тарифам
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.
30−62−10
|
12−00−14−00
|
Нарушение
лесного законодательства
|
Абросимова
Татьяна Александровна государственный инспектор отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114 а,
тел.8 (4872) 24-51-80
|
14−00−16−00
|
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома
|
Образцова Ольга Олеговна, консультант отдела жизнеобеспечения и реализации программ жилищно-коммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел. 8 (4872) 24-53-76
(доб. 33−37)
|
5 октября
Консультации
|
10−00−12−00
|
Содержание общедомового имущества,
работа системы отопления в многоквартирных домах
|
Семенов Валерий Сергеевич,
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 24-51-60
|
11−00−13−00
|
Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
|
Ионина Светлана Александровна, начальник отдела по вопросам демографии и поддержки семей департамента по вопросам семьи и демографии министерства труда и социальной защиты Тульской области
|
г. Тула,
ул. Пушкинская, д. 29,
тел.8 (4872) 24-52-54
|
6 октября
Личный прием
|
14−00−18−00
|
Культура
|
Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области
|
г. Тула,
ул. Ленина, д. 2
тел.8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
11−00−13−00
|
Работа такси на территории Тульской области
|
Сальников Павел Алексеевич,
консультант отдела безопасности дорожного движения департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 24-51-10
|
Прямой эфир
|
12−00
|
Профилактика деменции у пожилых людей в рамках Всемирного дня психического здоровья (10 октября)
|
Калькэ Антон Александрович, заведующий отделением
|
7 октября
Личный прием
|
14−00−18−00
|
Труд и социальная защита
|
Филиппов Андрей Владимирович, министр труда и социальной защиты Тульской области
|
г. Тула,
ул. Ленина, д.2
тел.8 (4872) 30-62-75
|
|
|
Консультации
|
|
09−00−11−30
|
Присвоение, подтверждение, лишение, восстановление спортивных разрядов
|
Денбновецкая Вера Ивановна, начальник отдела физической культуры и спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 24-53-07
|
14−00−17−00
|
Предоставление земельных участков
в г. Туле
|
Орлова Марина Владимировна, начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории муниципального образования
г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области
|
г. Тула,
тел.8 (4872) 24-53-90
|
8 октября
Личный прием
|
10−00−14−00
|
Реализация проектов в интересах научно-технологического развития Тульской области
|
Емельяненко Антон Андреевич, председатель комитета Тульской области по науке и инноватике
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
10−00−12−00
|
Градостроительная деятельность
|
Сергеева Яна Вадимовна, заместитель начальника инспекции — начальник отдела архитектуры и градостроительства инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору
|
г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114а,
тел.
|
12−30−14−30
|
Кадровая работа,
меры социальной поддержки для медицинских работников, целевое обучение
|
Колерова Татьяна Андреевна,
начальник отдела кадровой работы и обеспечения деятельности департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства здравоохранения
|
г. Тула,
тел.8 (4872) 37-08-50
|
11 октября
Консультации
|
14−00−16−00
|
План ремонта автомобильных дорог на 2022 год на территории Тульской области
|
Чепелев Виталий Валерьевич, заместитель директора департамента — начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйств Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 24-51-10
|
10−00−12−00
|
Трудоустройство, назначение пособий
по безработице
|
Хромова Ирина Борисовна, главный консультант отдела занятости населения департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области
|
г. Тула,
ул. Пушкинская, д.29
тел.8 (4872) 24-52-54
|
12 октября
Консультации
|
10−00−12−00
|
Профилактика заболеваний животных и птиц
|
Грачева
Марина Александровна, начальник отдела организации проведения противоэпизоотических мероприятий комитета ветеринарии Тульской области
|
г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114а
тел.8 (4872) 31-11-13
|
13 октября
Личный прием
|
10−00−14−00
|
Содержание общедомового имущества, порядок начисления оплаты за ЖКУ
|
Ивченко Леонид Игоревич, начальник государственной жилищной инспекции Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 30-62-75
|
14−00−18−00
|
Медицина
|
Малишевский
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
14−00−17−00
|
Предоставление земельных участков льготной категории граждан
|
Астахова Ольга Владимировна, директор департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области
|
г. Тула,
тел.8 (4872) 24-53-90
|
09−00−12−00
|
Об использовании земель сельскохозяйственного назначения
|
Гейер Юрий Викторович, консультант отдела
растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области
|
г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114 а,
тел. 8 (4872) 36-71-50
24−51−78
|
Прямой эфир
|
12−00
|
Профилактика тромбозов в рамках Всемирного дня тромбозов
|
Шестова Ирина Игоревна, главный врач ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»
|
14 октября
Личный прием
|
10−00−14−00
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
Дючков Олег Иванович,
министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2
тел.8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
14−00−16−00
|
Создание и содержание контейнерных площадок
|
Тарасова
Евгения Константиновна, начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114а,
тел.8 (4872) 24-51-80
|
14−00−17−00
|
Предоставление земельных в г. Туле
|
Казенный Игорь Васильевич, заместитель министра имущественных и земельных отношений Тульской области
|
г. Тула,
тел.8 (4872) 24-53-90
|
15−00−17−00
|
Получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме
|
Макаренко
Алексей Валерьевич, заместитель директора департамента — начальник отдела по информатизации департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2
тел.
доб. 65−13
|
15 октября
Личный прием
|
14−00−17−00
|
Сохранение объектов культурного наследия на территории Тульской области
|
Бойченко
Дмитрий Владимирович, начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
10−00−12−00
|
Региональный, государственный строительный надзор
|
Багдасарян
Анна Владимировна,
начальник отдела по надзору за строительством инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору
|
г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114 а,
тел.
|
11−00−13−00
|
Взаимодействие жителей Тульской области со СМИ
|
Красильников
Евгений Александрович, председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям
|
г. Тула,
пр. Ленина д. 2
тел. 8 (4872) 24-52-95
|
12−30−14−30
|
Сергеева
департамента здравоохранения министерства здравоохранения
|
г. Тула,
тел.8 (4872) 37-08-50
|
18 октября
Консультации
|
14−00−16−00
|
Проект
«Народный бюджет»
|
Федяинова
Елена Владимировна,
главный консультант Ассоциации
«Совет муниципальных образований Тульской области»
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (980) 589-90-03
|
19 октября
|
Прямой эфир
|
11−00
|
О ситуации на рынке труда в Тульской области
|
Филиппов Андрей Владимирович, министр труда и социальной защиты Тульской области
|
20 октября
Личный прием
|
10−00−14−00
|
Имущественные и земельные отношения
|
Пантелеев Михаил Юрьевич, заместитель председателя правительства Тульской области-министр имущественных и земельных отношений Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
10−00−13−00
|
Предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам
|
Балашова Виктория Юрьевна, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области
|
г. Тула,
ул. Пушкинская, д.29
тел.8 (4872) 24-52-54
|
09−00−12−00
|
Меры поддержки, развитие и проблемы пчеловодства в Тульской области
|
Григорьева Ирина Васильевна, начальник отдела
растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области
|
г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114 а,
тел. 8 (4872) 36-71-50
24−51−78
|
Прямой эфир
|
12−00
|
Важность вакцинации для сохранения здоровья в рамках Всемирного дня борьбы с полиомиелитом (24 октября)
|
Юдакова Ольга Викторовна,
главный внештатный специалист эпидемиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области
|
21 октября
Консультации
|
10−00−12−00
|
Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты при поступлении на государственную гражданскую службу
|
Коротков Владимир Иванович, начальник отдела анализа сведений департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел. 8 (4872) 24-51-04
(доб. 55−56)
|
14−00−16−00
|
Охрана окружающей среды
|
Вертиева Ангелина Сергеевна, начальник отдела регионального государственного экологического надзора департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114а,
тел. 8 (4872) 24-51-80
|
14−00−17−00
|
Предоставление земельных участков
в г. Туле
|
Камаев Дмитрий Константинович, заместитель директора департамента — начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории населённого пункта г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области
|
г. Тула,
тел.8 (4872) 24-53-90
|
15−00−17−00
|
О программах для туристов по Тульской области
|
Мартынова Елена Георгиевна, заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 24-98-60
|
22 октября
Личный прием
|
10−00−14−00
|
Социальная защита
|
Домченко Анна Александровна, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
10−00−12−00
|
Долевое строительство
|
Перепелова Людмила Олеговна,
начальник отдела по надзору и контролю за долевым строительством инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору
|
г. Тула,
ул. Оборонная, д.114а
тел.
|
12−30−14−30
|
Оказание медицинской помощи
|
Емельянова
|
г. Тула,
тел.8 (4872) 37-08-50
|
14−00−16−00
|
Переселение из аварийного жилищного фонда
|
Суховеева Олеся Валерьевна, консультант департамента жилищной политики министерства строительства Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872)24−53−78
|
25 октября
Личный прием
|
14−00−18−00
|
Дорожное хозяйство
|
Сиунов Игорь Юрьевич, заместитель министра — директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
10−00−12−00
|
Оплата за ЖКУ
|
Кошелева
Татьяна Владимировна, старший государственный инспектор контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 24-51-60
|
26 октября
Консультации
|
12−00−14−00
|
Правила въезда иностранных граждан на территорию РФ в условиях санитарных эпидемиологических ограничений
|
Волошкин
Игорь Владимирович,
начальник отдела внешних экономических связей и проектного управления министерства экономического развития Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.
|
27 октября
Консультации
|
10−00−12−00
|
Содержание общедомового имущества, работа системы отопления в многоквартирных домах
|
Ершова Наталья Анатольевна,
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 24-51-60
|
15−00−17−00
|
Подключение услуг связи на территории Тульской области
|
Захаров Алексей Викторович, директор департамента по информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.
доб. 65−13
|
09−00−12−00
|
Порядок предоставления субсидий малым формам хозяйствования.
|
Глухова Олеся Александровна, директор департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области
|
г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114 а,
тел. 8 (4872) 36-71-50
24−51−78
|
Прямой эфир
|
12−00
|
Важность диспансеризации для профилактики инсультов в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом
|
Черкашин
Алексей Владимирович,
заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения
|
28 октября
Личный прием
|
14−00−18−00
|
Строительство
|
Лопухов
Константин Константинович,
министр строительства Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 30-62-75
|
Консультации
|
14−00−17−00
|
Заготовка дров. Заготовка и сбор валежника
|
Лифанов Юрий Тимофеевич, начальник отдела организации лесопользования и ведения государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114а,
тел: 8 (4872) 24-51-80
|
29 октября
Личный прием
|
10−00−14−00
|
Природные ресурсы и экология
|
Панфилов Юрий Юрьевич, министр природных ресурсов и экологии Тульской области
|
г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,
тел.8 (4872) 30-62-75
|
14−00−17−00
|
Медицина
|
Марков Дмитрий Сергеевич, заместитель председателя правительства Тульской области — министр здравоохранения Тульской области
|
г. Тула,
тел.8 (4872) 30-62-75