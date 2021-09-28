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В правительстве Тульской области утвердили график личных приемов и консультаций на октябрь
Фото из архива Myslo.

В правительстве Тульской области утвердили график личных приемов и консультаций на октябрь

Необходима предварительная запись.

В региональном правительстве утвердили график проведения личных приемов и консультаций для граждан на октябрь. Записаться можно на портале «Открытый регион», по телефону 30-62-75, а также по телефонам, указанным в графике.

Время

Тема

ФИО,

должность лица, проводящего личный прием, консультацию, прямой эфир

Место проведения

1 октября

Консультации

12−30−14−30

Льготное лекарственное обеспечение

Хохлова Ирина Анатольевна, начальник отдела фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области

г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114 Г,

тел.8 (4872) 37-08-50

14−00−16−00

Деятельность сельских старост и органов ТОС

Воловатов Борис Сергеевич, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (905) 115-77-77

15−00−17−00

Организация водоснабжения

Вайс Эльвира Анатольевна, начальник отдела жизнеобеспечения и реализации программ жилищно-коммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел. 8 (4872) 24-51-04

(доб. 33−25)

4 октября

Консультации

10−00−12−00

Тарифы на коммунальные услуги

Денисова Елена Владимировна, заместитель председателя комитета Тульской области по тарифам

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел. 8 (4872) 56-55-92,

30−62−10

12−00−14−00

Нарушение

лесного законодательства

 

Абросимова

Татьяна Александровна государственный инспектор отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула,

ул. Оборонная, д. 114 а,

тел.8 (4872) 24-51-80

14−00−16−00

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома

Образцова Ольга Олеговна, консультант отдела жизнеобеспечения и реализации программ жилищно-коммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел. 8 (4872) 24-53-76

(доб. 33−37)

5 октября

Консультации

10−00−12−00

Содержание общедомового имущества,

работа системы отопления в многоквартирных домах

Семенов Валерий Сергеевич,
старший государственный инспектор государственной жилищной инспекции Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 24-51-60

11−00−13−00

Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

Ионина Светлана Александровна, начальник отдела по вопросам демографии и поддержки семей департамента по вопросам семьи и демографии министерства труда и социальной защиты Тульской области

г. Тула,

ул. Пушкинская, д. 29,

тел.8 (4872) 24-52-54

6 октября

Личный прием

14−00−18−00

Культура

Рыбкина Татьяна Вячеславовна, министр культуры Тульской области

г. Тула,

ул. Ленина, д. 2

тел.8 (4872) 30-62-75

Консультации

11−00−13−00

Работа такси на территории Тульской области

Сальников Павел Алексеевич,

консультант отдела безопасности дорожного движения департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 24-51-10

Прямой эфир

12−00

Профилактика деменции у пожилых людей в рамках Всемирного дня психического здоровья (10 октября)

Калькэ Антон Александрович, заведующий отделением
ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П.Каменева»

https://vk.com/minzdrav71

7 октября

Личный прием

14−00−18−00

Труд и социальная защита

Филиппов Андрей Владимирович, министр труда и социальной защиты Тульской области

г. Тула,

ул. Ленина, д.2

тел.8 (4872) 30-62-75

 

 

Консультации

 

09−00−11−30

Присвоение, подтверждение, лишение, восстановление спортивных разрядов

Денбновецкая Вера Ивановна, начальник отдела физической культуры и спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 24-53-07

 

14−00−17−00

Предоставление земельных участков

в г. Туле

Орлова Марина Владимировна, начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории муниципального образования

г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области

г. Тула,
ул. Жаворонкова, д. 2

тел.8 (4872) 24-53-90

8 октября

Личный прием

10−00−14−00

Реализация проектов в интересах научно-технологического развития Тульской области

Емельяненко Антон Андреевич, председатель комитета Тульской области по науке и инноватике

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 30-62-75

Консультации

10−00−12−00

Градостроительная деятельность

Сергеева Яна Вадимовна, заместитель начальника инспекции — начальник отдела архитектуры и градостроительства инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору

г. Тула,

ул. Оборонная, д. 114а,

тел.8 (4872) 24-51-04 (доб.60−02)

12−30−14−30

Кадровая работа,

меры социальной поддержки для медицинских работников, целевое обучение

 

Колерова Татьяна Андреевна,

начальник отдела кадровой работы и обеспечения деятельности департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства здравоохранения
Тульской области

г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114 Г,

тел.8 (4872) 37-08-50

11 октября

Консультации

14−00−16−00

План ремонта автомобильных дорог на 2022 год на территории Тульской области

Чепелев Виталий Валерьевич, заместитель директора департамента — начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйств Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 24-51-10

10−00−12−00

Трудоустройство, назначение пособий

по безработице

Хромова Ирина Борисовна, главный консультант отдела занятости населения департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области

г. Тула,

ул. Пушкинская, д.29

тел.8 (4872) 24-52-54

 

12 октября

Консультации

10−00−12−00

Профилактика заболеваний животных и птиц

Грачева

Марина Александровна, начальник отдела организации проведения противоэпизоотических мероприятий комитета ветеринарии Тульской области

г. Тула,

ул. Оборонная, д. 114а

тел.8 (4872) 31-11-13

13 октября

Личный прием

10−00−14−00

Содержание общедомового имущества, порядок начисления оплаты за ЖКУ

Ивченко Леонид Игоревич, начальник государственной жилищной инспекции Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 30-62-75

14−00−18−00

Медицина

Малишевский
Михаил Владимирович, заместитель министра здравоохранения
Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 30-62-75

Консультации

14−00−17−00

Предоставление земельных участков льготной категории граждан

 

Астахова Ольга Владимировна, директор департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области

г. Тула,
ул. Жаворонкова, д. 2

тел.8 (4872) 24-53-90

09−00−12−00

Об использовании земель сельскохозяйственного назначения

Гейер Юрий Викторович, консультант отдела

растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области

г. Тула,

ул. Оборонная, д. 114 а,

тел. 8 (4872) 36-71-50

24−51−78

 

Прямой эфир

12−00

Профилактика тромбозов в рамках Всемирного дня тромбозов

Шестова Ирина Игоревна, главный врач ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»

https://vk.com/minzdrav71

14 октября

Личный прием

10−00−14−00

Жилищно-коммунальное хозяйство

Дючков Олег Иванович,

министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2

тел.8 (4872) 30-62-75

 

Консультации

14−00−16−00

Создание и содержание контейнерных площадок

Тарасова

Евгения Константиновна, начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула,

ул. Оборонная, д. 114а,

тел.8 (4872) 24-51-80

14−00−17−00

Предоставление земельных в г. Туле

Казенный Игорь Васильевич, заместитель министра имущественных и земельных отношений Тульской области

г. Тула,
ул. Жаворонкова, д. 2

тел.8 (4872) 24-53-90

15−00−17−00

Получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме

Макаренко

Алексей Валерьевич, заместитель директора департамента — начальник отдела по информатизации департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2

тел.8 (4872) 24-51-04,

доб. 65−13

15 октября

Личный прием

14−00−17−00

Сохранение объектов культурного наследия на территории Тульской области

Бойченко

Дмитрий Владимирович, начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 30-62-75

Консультации

10−00−12−00

Региональный, государственный строительный надзор

Багдасарян

Анна Владимировна,

начальник отдела по надзору за строительством инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору

г. Тула,

ул. Оборонная, д. 114 а,

тел.8 (4872) 24-51-04, (доб.60−30)

11−00−13−00

Взаимодействие жителей Тульской области со СМИ

Красильников

Евгений Александрович, председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям

г. Тула,

пр. Ленина д. 2

тел. 8 (4872) 24-52-95

12−30−14−30

Оказание медицинской помощи детям и родовспоможение

Сергеева
Юлия Владимировна, заместитель директора департамента — начальник отдела организации медицинской помощи детям и родовспоможения

департамента здравоохранения министерства здравоохранения
Тульской области

 

г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114 Г,

тел.8 (4872) 37-08-50
 

18 октября

Консультации

14−00−16−00

Проект

«Народный бюджет»

 

Федяинова

Елена Владимировна,

главный консультант Ассоциации

«Совет муниципальных образований Тульской области»

 

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (980) 589-90-03

19 октября

Прямой эфир

11−00

О ситуации на рынке труда в Тульской области

Филиппов Андрей Владимирович, министр труда и социальной защиты Тульской области

https://vk.com/tularegion71

20 октября

Личный прием

10−00−14−00

Имущественные и земельные отношения

Пантелеев Михаил Юрьевич, заместитель председателя правительства Тульской области-министр имущественных и земельных отношений Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 30-62-75

Консультации

10−00−13−00

Предоставление мер социальной поддержки малоимущим гражданам

Балашова Виктория Юрьевна, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области

г. Тула,

ул. Пушкинская, д.29

тел.8 (4872) 24-52-54

09−00−12−00

Меры поддержки, развитие и проблемы пчеловодства в Тульской области

Григорьева Ирина Васильевна, начальник отдела

растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области

г. Тула,

ул. Оборонная, д. 114 а,

тел. 8 (4872) 36-71-50

24−51−78

 

Прямой эфир

12−00

Важность вакцинации для сохранения здоровья в рамках Всемирного дня борьбы с полиомиелитом (24 октября)

Юдакова Ольга Викторовна,

главный внештатный специалист эпидемиолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области

https://vk.com/minzdrav71

21 октября

Консультации

10−00−12−00

Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты при поступлении на государственную гражданскую службу

Коротков Владимир Иванович, начальник отдела анализа сведений департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел. 8 (4872) 24-51-04

(доб. 55−56)

14−00−16−00

Охрана окружающей среды

Вертиева Ангелина Сергеевна, начальник отдела регионального государственного экологического надзора департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула,

ул. Оборонная, д. 114а,

тел. 8 (4872) 24-51-80

14−00−17−00

Предоставление земельных участков

в г. Туле

Камаев Дмитрий Константинович, заместитель директора департамента — начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории населённого пункта г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области

г. Тула,
ул. Жаворонкова, д. 2,

тел.8 (4872) 24-53-90

15−00−17−00

О программах для туристов по Тульской области

Мартынова Елена Георгиевна, заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 24-98-60

22 октября

Личный прием

10−00−14−00

Социальная защита

Домченко Анна Александровна, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 30-62-75

Консультации

10−00−12−00

Долевое строительство

Перепелова Людмила Олеговна,

начальник отдела по надзору и контролю за долевым строительством инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору

г. Тула,

ул. Оборонная, д.114а

тел.8 (4872) 24-51-04 (доб.60−31)

12−30−14−30

Оказание медицинской помощи

Емельянова
Ирина Вячеславовна, заместитель начальника отдела стационарной, специализированной и высокотехнологичной помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения
Тульской области

 

г. Тула,
ул. Оборонная, д. 114 Г,

тел.8 (4872) 37-08-50

14−00−16−00

Переселение из аварийного жилищного фонда

Суховеева Олеся Валерьевна, консультант департамента жилищной политики министерства строительства Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872)24−53−78

25 октября

Личный прием

14−00−18−00

Дорожное хозяйство

Сиунов Игорь Юрьевич, заместитель министра — директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 30-62-75

Консультации

10−00−12−00

Оплата за ЖКУ

Кошелева

Татьяна Владимировна, старший государственный инспектор контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 24-51-60

26 октября

Консультации

12−00−14−00

Правила въезда иностранных граждан на территорию РФ в условиях санитарных эпидемиологических ограничений

Волошкин

Игорь Владимирович,

начальник отдела внешних экономических связей и проектного управления министерства экономического развития Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел. 8 (4872) 24-51-04 доб.(28−52,28−08)
 

27 октября

Консультации

10−00−12−00

Содержание общедомового имущества, работа системы отопления в многоквартирных домах

Ершова Наталья Анатольевна,
старший государственный инспектор государственной жилищной инспекции Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 24-51-60

15−00−17−00

Подключение услуг связи на территории Тульской области

Захаров Алексей Викторович, директор департамента по информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 24-51-04,

доб. 65−13

09−00−12−00

Порядок предоставления субсидий малым формам хозяйствования.

Глухова Олеся Александровна, директор департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области

г. Тула,

ул. Оборонная, д. 114 а,

тел. 8 (4872) 36-71-50

24−51−78

 

Прямой эфир

12−00

Важность диспансеризации для профилактики инсультов в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом
(29 октября)

Черкашин

Алексей Владимирович,

заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения
ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»

https://vk.com/minzdrav71

28 октября

Личный прием

14−00−18−00

Строительство

Лопухов

Константин Константинович,

министр строительства Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 30-62-75

Консультации

14−00−17−00

Заготовка дров. Заготовка и сбор валежника

Лифанов Юрий Тимофеевич, начальник отдела организации лесопользования и ведения государственного лесного реестра департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула,

ул. Оборонная, д. 114а,

тел: 8 (4872) 24-51-80

29 октября

Личный прием

10−00−14−00

Природные ресурсы и экология

Панфилов Юрий Юрьевич, министр природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула,

пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 30-62-75

14−00−17−00

Медицина

Марков Дмитрий Сергеевич, заместитель председателя правительства Тульской области — министр здравоохранения Тульской области

г. Тула,
пр. Ленина, д. 2,

тел.8 (4872) 30-62-75

 

 

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