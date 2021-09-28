В правительстве Тульской области утвердили график личных приемов и консультаций на октябрь

Время

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 Г,

Хохлова Ирина Анатольевна, начальник отдела фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области

г. Тула,

Деятельность сельских старост и органов ТОС

г. Тула,

Вайс Эльвира Анатольевна, начальник отдела жизнеобеспечения и реализации программ жилищно-коммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

г. Тула,

Денисова Елена Владимировна, заместитель председателя комитета Тульской области по тарифам

Тарифы на коммунальные услуги

ул. Оборонная, д. 114 а,

г. Тула,

Татьяна Александровна государственный инспектор отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула,

Образцова Ольга Олеговна, консультант отдела жизнеобеспечения и реализации программ жилищно-коммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

г. Тула,

работа системы отопления в многоквартирных домах

г. Тула,

Ионина Светлана Александровна, начальник отдела по вопросам демографии и поддержки семей департамента по вопросам семьи и демографии министерства труда и социальной защиты Тульской области

Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

г. Тула,

г. Тула,

консультант отдела безопасности дорожного движения департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

Работа такси на территории Тульской области

Калькэ Антон Александрович, заведующий отделением ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.П.Каменева»

Профилактика деменции у пожилых людей в рамках Всемирного дня психического здоровья (10 октября)

г. Тула,

Филиппов Андрей Владимирович, министр труда и социальной защиты Тульской области

Труд и социальная защита

г. Тула,

Денбновецкая Вера Ивановна, начальник отдела физической культуры и спорта департамента физической культуры и спорта министерства спорта Тульской области

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2

г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области

Орлова Марина Владимировна, начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории муниципального образования

в г. Туле

г. Тула,

Емельяненко Антон Андреевич, председатель комитета Тульской области по науке и инноватике

Реализация проектов в интересах научно-технологического развития Тульской области

г. Тула,

Сергеева Яна Вадимовна, заместитель начальника инспекции — начальник отдела архитектуры и градостроительства инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 Г,

начальник отдела кадровой работы и обеспечения деятельности департамента ведомственного контроля и обеспечения деятельности министерства здравоохранения Тульской области

меры социальной поддержки для медицинских работников, целевое обучение

г. Тула,

Чепелев Виталий Валерьевич, заместитель директора департамента — начальник отдела дорожного хозяйства департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйств Тульской области

План ремонта автомобильных дорог на 2022 год на территории Тульской области

г. Тула,

Хромова Ирина Борисовна, главный консультант отдела занятости населения департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной защиты Тульской области

по безработице

г. Тула,

Профилактика заболеваний животных и птиц

г. Тула,

Содержание общедомового имущества, порядок начисления оплаты за ЖКУ

г. Тула,

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2

Астахова Ольга Владимировна, директор департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области

ул. Оборонная, д. 114 а,

г. Тула,

растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области

Об использовании земель сельскохозяйственного назначения

Шестова Ирина Игоревна, главный врач ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»

Профилактика тромбозов в рамках Всемирного дня тромбозов

г. Тула,

г. Тула,

Евгения Константиновна, начальник отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

Создание и содержание контейнерных площадок

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2

Казенный Игорь Васильевич, заместитель министра имущественных и земельных отношений Тульской области

Предоставление земельных в г. Туле

г. Тула,

Алексей Валерьевич, заместитель директора департамента — начальник отдела по информатизации департамента информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

Получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме

г. Тула,

Дмитрий Владимирович, начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия

Сохранение объектов культурного наследия на территории Тульской области

ул. Оборонная, д. 114 а,

г. Тула,

начальник отдела по надзору за строительством инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору

г. Тула,

Евгений Александрович, председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям

Взаимодействие жителей Тульской области со СМИ

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 Г,

Сергеева Юлия Владимировна, заместитель директора департамента — начальник отдела организации медицинской помощи детям и родовспоможения

г. Тула,

Филиппов Андрей Владимирович, министр труда и социальной защиты Тульской области

О ситуации на рынке труда в Тульской области

г. Тула,

Пантелеев Михаил Юрьевич, заместитель председателя правительства Тульской области-министр имущественных и земельных отношений Тульской области

Имущественные и земельные отношения

г. Тула,

Балашова Виктория Юрьевна, начальник отдела по вопросам предоставления мер социальной поддержки департамента по работе с пожилыми гражданами, ветеранами, инвалидами министерства труда и социальной защиты Тульской области

ул. Оборонная, д. 114 а,

г. Тула,

растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области

Меры поддержки, развитие и проблемы пчеловодства в Тульской области

Важность вакцинации для сохранения здоровья в рамках Всемирного дня борьбы с полиомиелитом (24 октября)

г. Тула,

Коротков Владимир Иванович, начальник отдела анализа сведений департамента профилактики коррупционных и иных правонарушений министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области

Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты при поступлении на государственную гражданскую службу

г. Тула,

Вертиева Ангелина Сергеевна, начальник отдела регионального государственного экологического надзора департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области

г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2,

Камаев Дмитрий Константинович, заместитель директора департамента — начальник отдела по распоряжению земельными участками на территории населённого пункта г. Тула департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области

в г. Туле

г. Тула,

Мартынова Елена Георгиевна, заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма

О программах для туристов по Тульской области

г. Тула,

Домченко Анна Александровна, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области

г. Тула,

начальник отдела по надзору и контролю за долевым строительством инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору

г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 Г,

Емельянова Ирина Вячеславовна, заместитель начальника отдела стационарной, специализированной и высокотехнологичной помощи департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области

г. Тула,

Переселение из аварийного жилищного фонда

г. Тула,

Сиунов Игорь Юрьевич, заместитель министра — директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

г. Тула,

Оплата за ЖКУ

г. Тула,

начальник отдела внешних экономических связей и проектного управления министерства экономического развития Тульской области

Правила въезда иностранных граждан на территорию РФ в условиях санитарных эпидемиологических ограничений

г. Тула,

Содержание общедомового имущества, работа системы отопления в многоквартирных домах

г. Тула,

Захаров Алексей Викторович, директор департамента по информационной безопасности и информатизации министерства по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

Подключение услуг связи на территории Тульской области

ул. Оборонная, д. 114 а,

г. Тула,

Глухова Олеся Александровна, директор департамента государственной политики в сфере АПК и сельского развития министерства сельского хозяйства Тульской области

12−00

Важность диспансеризации для профилактики инсультов в рамках Всемирного дня борьбы с инсультом

(29 октября)