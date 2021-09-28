Известный селекционер приедет в Тульскую область за будущими звездами футбола

2 и 3 октября Тульскую область посетит известный блогер и селекционер Анатолий Тарасенко. В прошлом игрок ПФЛ, а ныне владелец собственного детского футбольного клуба и глава регионального отдела по селекции футбольной академии «Чертаново», проведет просмотр детей в рамках футбольного фестиваля «Толя о футболе». Мероприятие, организованное при поддержке регионального министерства спорта, пройдет в Ясногорском, Одоевском и Воловском районах по следующему расписанию:

2 октября — 9.00−12.00, Ясногорск, ул. Гайдара, 4,

2 октября — 15.00−18.00, Волово, ул. Александрова, 1 (стадион «Урожай»),

3 октября — 10.00−13.00, Одоев, ул. Победы, 4-а (стадион «Колос»).

Фестиваль будет организован в виде неформальной товарищеской игры: на поле с детьми будут работать профессиональные тренеры и судьи, ограничений по подготовке ребенка не предусматривается.

К участию приглашаются дети от 7 до 12 лет с любым уровнем владения мячом. Задача Анатолия Тарасенко — внимательно просмотреть каждого участника, пообщаться с родителями детей, выявить талант, а главное – желание его развивать.

Проект «Толя о футболе» выявляет перспективных футболистов из самых отдаленных населенных пунктов страны. За 6 месяцев просмотрено порядка 450 юных игроков, 85 детей принимали участие в играх в составе команд «Толя о Футболе», 27 детей бесплатно посещали всероссийские сборы и турниры, 12 ребят устроены в крупные футбольные академии.