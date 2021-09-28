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В Алексине подросток с приятелем напились, угнали «Мазду» и украли телефон
Молодым людям придется отвечать перед законом сразу по двум статьям Уголовного кодекса.
В Алексине сотрудники СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя и его 17-летнего приятеля. Оба обвиняются в угоне и краже, совершенными группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, ночью 26 июня обвиняемые, будучи в подпитии, угнали «Мазду», припаркованную возле одного из домов на ул. Мира. Вдоволь накатавшись, они забрали из салона иномарки мобильный телефон. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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