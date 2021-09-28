Беременных с тяжелым течением коронавируса будут отправлять в роддом Новомосковска

Отделение изолируют от других пациентов стационара.

В Тульской области беременных со среднетяжелой и тяжелой степенью течения коронавируса будут отправлять в Новомосковский роддом. Об этом Myslo рассказала врио главного врача родильного дома № 1 им. В. С. Гумилевской Елена Макарова.

Напомним, в течение года медпомощь ковидным беременным оказывают в роддоме Донской городской больницы.

– С октября сюда продолжат госпитализировать пациенток с легким течением болезни. А беременных со среднетяжелой и тяжелой степенью течения коронавируса будут направлять в роддом Новомосковской городской клинической больницы, на базе которой работает инфекционный госпиталь. Отделение для беременных здесь будет изолировано от других пациентов стационара, — уточнила Елена Макарова.

По данным регионального минздрава, на данный момент Новомосковскую больницу готовят к приему таких пациенток.

Остальные жительницы Донского и Новомосковска будут рожать в Тульском областном перинатальном центре.