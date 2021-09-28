Беременных с тяжелым течением коронавируса будут отправлять в роддом Новомосковска
Отделение изолируют от других пациентов стационара.
В Тульской области беременных со среднетяжелой и тяжелой степенью течения коронавируса будут отправлять в Новомосковский роддом. Об этом Myslo рассказала врио главного врача родильного дома № 1 им.
В. С. Гумилевской Елена Макарова.
Напомним, в течение года медпомощь ковидным беременным оказывают в роддоме Донской городской больницы.
– С октября сюда продолжат госпитализировать пациенток с легким течением болезни. А беременных со среднетяжелой и тяжелой степенью течения коронавируса будут направлять в роддом Новомосковской городской клинической больницы, на базе которой работает инфекционный госпиталь. Отделение для беременных здесь будет изолировано от других пациентов стационара, — уточнила Елена Макарова.
По данным регионального минздрава, на данный момент Новомосковскую больницу готовят к приему таких пациенток.
Остальные жительницы Донского и Новомосковска будут рожать в Тульском областном перинатальном центре.
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