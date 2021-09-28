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На ул. Мосина в Туле сбили женщину: момент ДТП снял видеорегистратор

На ул. Мосина в Туле сбили женщину: момент ДТП снял видеорегистратор

Осторожно, шокирующие кадры!

Днем 28 сентября на ул. Мосина в Туле 21-летний водитель Lada Priora сбил перебегавшую дорогу женщину. Момент наезда на пешехода попал на видеорегистратор припаркованного неподалеку автомобиля.
 
Судя по записи, пострадавшая перебегала дорогу в не предназначенном для этого месте.
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, женщине 54 года. Она госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:29 0
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