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В Туле ищут родственников погибших красноармейцев
Изображение mary-troublemaker с сайта Pixabay.

В Туле ищут родственников погибших красноармейцев

Останки бойцов захоронены в Подмосковье.

Московская региональная общественная организация «Поисковое объединение «Рубеж» просит туляков помочь найти родственников красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны:

  • Картушина Якова Петровича, 1910 года рождения, 202 з. с. п., призван Тульским РВК, сведения о родственниках: г. Тула, ул. Кирова, барак № 15, кв. 16, Картушина Р. К.,
  • Карабельникова Григория Федоровича, 113 с. п., сведения о родственниках: г. Тула, Мясновский пос., 2 проезд, д. 22, жена Петрова Александра Вас.

Оба бойца захоронены в Московской области. Родственников просят позвонить по телефону 8 (903) 276-01-99.

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