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В Тульской области буйная женщина укусила за руку росгвардейца
Фото: rosguard.gov.ru.

В Тульской области буйная женщина укусила за руку росгвардейца

За свои нетрезвые проделки она ответит перед судом.

В Новомосковске сотрудники местного отдела СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала 28-летняя местная жительница.  Она обвиняется в публичном оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, ночью 7 августа обвиняемую доставили в отдел полиции – она была пьяна и учинила скандал в одном из городских кафе. Не желая подчиняться законным требованиям старшего полицейского взвода вневедомственной охраны, злоумышленница ударила его кулаком в грудь и укусила за руку, а затем прилюдно оскорбила сотрудника Росгвардии.

Следствием собраны необходимые доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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