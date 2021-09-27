На трассе М2 в Плавском районе пьяный водитель фургона устроил серьезное ДТП

Фото: УГИБДД УМВД по ТО.

Вечером 25 сентября на 263-м км автодороги М-2 «Крым» (Плавский район, поселок Советский) произошло ДТП. Столкнулись Volkswagen Transporter под управлением 58-летнего мужчины и Lada Granta, за рулем которой находился 36-летний водитель.

«У водителя Volkswagen установлено состояние алкогольного опьянения (0,426 мг/л). В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Volkswagen, женщина 1959 года рождения, госпитализированы с различными травмами», — сообщила региональная Госавтоинспекция.