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На трассе М2 в Плавском районе пьяный водитель фургона устроил серьезное ДТП
Фото: УГИБДД УМВД по ТО.

На трассе М2 в Плавском районе пьяный водитель фургона устроил серьезное ДТП

Госпитализированы три человека.

Вечером 25 сентября на 263-м км автодороги М-2 «Крым» (Плавский район, поселок Советский) произошло ДТП. Столкнулись Volkswagen Transporter под управлением 58-летнего мужчины и Lada Granta, за рулем которой находился 36-летний водитель.
 
«У водителя Volkswagen установлено состояние алкогольного опьянения (0,426 мг/л). В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Volkswagen, женщина 1959 года рождения, госпитализированы с различными травмами», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:30 0
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Тульская областьПлавский район
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