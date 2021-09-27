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Не поверившим счетчики тулякам придут большие счета за газ
Фото из архива Myslo.

Не поверившим счетчики тулякам придут большие счета за газ

В Тульской области около тысячи пользователей отопительного газового оборудования не поверили приборы учета.

По состоянию на 25 сентября 2021 года из 260 тысяч абонентов в Тульской области, использующих отопительное газовое оборудование, почти тысяча абонентов не провели поверку приборов учета.

С 1 октября начисления за газ этим абонентам будет осуществляться в соответствии с отопительными нормативами, что повлечет значительное увеличение суммы платежа. Так, например, ежемесячное начисление по нормативам на отопление дома площадью 70 квадратных метров может составить свыше 6 тысяч рублей. При этом, согласно действующему законодательству РФ, перерасчет произведенных начислений после выполнения поверки прибора не производится.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» заблаговременно проинформировало абонентов о необходимости поверки газовых счетчиков, размещая предупредительную надпись на ежемесячных квитанциях в течение 6 месяцев до истечения срока поверки счетчика. Кроме того, в адрес абонентов по почте были направлены персональные уведомления. Специалисты газовых служб на выезде и по телефонам неоднократно разъясняли абонентам необходимость своевременной поверки газовых счетчиков.

Справка

Поставщик газа напоминает, что провести поверку прибора учета газа можно следующими способами:

  • сделать заявку в специализированную организацию, с которой у абонента заключен договор о техническом обслуживании на выполнение совместной работы с представителями Росстандарта по поверке счетчика на дому без его демонтажа;
  • обратиться в специализированную организацию, с которой у абонента заключен договор о техническом обслуживании, для демонтажа счетчика с последующим его предоставлением в органы Росстандарта для поверки;
  • приобрести новый счетчик, аналогичный установленному, и обратиться в специализированную организацию для замены счетчика с истекшим сроком поверки на новый счетчик.

Дополнительную информацию можно получить в районных службах ООО «Газпром межрегионгаз Тула» по телефонам, указанным на ежемесячных квитанциях и на сайте компании www.mrgtula.ru.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:32 0
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Событие
счетчики газаприбор учета
Место
Тульская область
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