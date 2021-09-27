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В Туле загорелся старинный дом на ул. Коминтерна: движение трамваев остановлено

В Туле загорелся старинный дом на ул. Коминтерна: движение трамваев остановлено

Днем 27 сентября на ул. Коминтерна загорелся дом № 16 – историческое здание «Дом И. Меншова-Смирнова».

Двухэтажный дом давно расселен. О пожаре в МЧС сообщили очевидцы.

К моменту приезда спасателей второй этаж здания горел открытым пламенем по всей площади. К счастью, сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать огонь и не допустить его распространения на всё здание.

На момент публикации новости на месте работают три пожарных расчета.

Отметим, что из-за пожарных автомобилей движение трамваев по ул. Коминтерна по направлению к Московскому вокзалу остановлено.

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В Туле загорелся старинный дом, Фото: 1
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 2
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 3
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 4
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 5
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 6
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 7
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 8
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 9
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 10
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 11
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 12
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 13
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 14
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 15
В Туле загорелся старинный дом, Фото: 16
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:02 +3
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