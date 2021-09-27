В Туле загорелся старинный дом на ул. Коминтерна: движение трамваев остановлено

Днем 27 сентября на ул. Коминтерна загорелся дом № 16 – историческое здание «Дом И. Меншова-Смирнова».

Двухэтажный дом давно расселен. О пожаре в МЧС сообщили очевидцы.

К моменту приезда спасателей второй этаж здания горел открытым пламенем по всей площади. К счастью, сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать огонь и не допустить его распространения на всё здание.

На момент публикации новости на месте работают три пожарных расчета.

Отметим, что из-за пожарных автомобилей движение трамваев по ул. Коминтерна по направлению к Московскому вокзалу остановлено.