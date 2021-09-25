Жители села Слободка попросили губернатора помочь передать им в собственность земли Минобороны

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

24 сентября Алексей Дюмин провел личный прием граждан.

Представители хоккейного клуба «Ока Алексин» обратились к главе региона с просьбой возобновить тренировки детской команды на базе РУТБ «Ока».

Алексей Дюмин поручил министру спорта Тульской области Андрею Журавлеву организовать занятия юных хоккеистов в РУТБ «Ока» с 1 ноября и пригласил ребят на матч ВХЛ, который пройдет в ближайшее воскресенье в Туле, в Ледовом дворце.



Жительница Богородицка обратилась к губернатору за помощью в лечении дочери. Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства – министру здравоохранения Тульской области Дмитрию Маркову организовать обследование ребенка, провести консультацию со специалистами медицинского центра имени Бурденко, обеспечить бесперебойное предоставление лекарств.





С вопросом о переселении из аварийного дома обратилась жительница п. Товарковский Богородицкого района.

Алексей Дюмин поручил главе районной администрации Вадиму Игонину обеспечить временным жильем все семьи, проживающие в этом доме, а в следующем году переселить их в новое комфортное жилье.

Контролировать решение этого вопроса будет заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко.



Тулячка попросила главу региона помочь разрешить ситуацию с передачей земельных участков в селе Слободка г. Тулы, на которых расположены многоквартирные дома, в собственность жителей. Сейчас это земли Минобороны.



Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства – министру имущественных и земельных отношений Тульской области Михаилу Пантелееву совместно с главой администрации Тулы Дмитрием Миляевым встретиться с жителями и согласовать с ними схему формирования земельного участка под их многоквартирными домами. После этого жители смогут участвовать в региональных и муниципальных программах по благоустройству придомовых территорий.



Также жители села Слободка хотят организовать кружки в пустующих помещениях местного детского сада. Алексей Дюмин поручил Дмитрию Миляеву проработать такую возможность с министерством образования региона.