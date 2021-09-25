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В Новомосковске 17-летний парень ушел гулять с собакой и пропал

В Новомосковске 17-летний парень ушел гулять с собакой и пропал

К поискам пропавшего уже подключились волонтеры.

24 сентября в Новомосковске пропал 17-летний парень. Никита Андреевич Макеев ушел вечером гулять с собакой породы хаски и домой не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавого телосложения, глаза карие, короткая стрижка, темные волосы.

Был одет: черная куртка, черные спортивные брюки, черные кроссовки.
 
Знаете, где находится Никита Макеев? Сообщайте по телефонам 8 (902) 900 26 15 или 112, 02.
 

 

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