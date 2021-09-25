В Новомосковске 17-летний парень ушел гулять с собакой и пропал

К поискам пропавшего уже подключились волонтеры.

24 сентября в Новомосковске пропал 17-летний парень. Никита Андреевич Макеев ушел вечером гулять с собакой породы хаски и домой не вернулся.



Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавого телосложения, глаза карие, короткая стрижка, темные волосы.



Был одет: черная куртка, черные спортивные брюки, черные кроссовки.

Знаете, где находится Никита Макеев? Сообщайте по телефонам 8 (902) 900 26 15 или 112, 02.