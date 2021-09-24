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В Туле пройдет семинар для будущих родителей

В Туле пройдет семинар для будущих родителей

Его проведет общественное движение поддержки семьи «МамКомпания».

В субботу, 25 сентября, в 11.00 в Общественном ресурсном центре Тулы (пр. Ленина, 67) состоится семинар для будущих родителей, который поможет молодым мамам и папам разобраться в различных вопросах, связанных с беременностью и последующим уходом за малышом.

Организатором мероприятия является общественное движение поддержки семьи «МамКомпания». В рамках семинара пройдут три лекции:

  • «Экспресс-исследование страха родов», теория и практика от Оксаны Сивун, психолога-консультанта, специалиста в области развития личности и семейных отношений.
  • «Партнерские роды и роды с доулой в ГУЗ «Родильный дом № 1 г. Тулы имени В. С. Гумилевской». Акушерка, доула Евгения Тимофеева.
  • «Физиология ношения на руках. Как носить ребенка и не бояться «приучить к ручкам». Слингоконсультант Анна Малютина.

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации. Продолжительность – 2-2,5 часа. Всем участникам семинара – подарки от организаторов!

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Место
Тульская областьТула
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