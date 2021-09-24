новости
новости
Регистрация
В тульских домах запущены 74 новых лифта из 87
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

В тульских домах запущены 74 новых лифта из 87

Еще девять проходят приемку, на четырех объектах продолжаются монтажные работы.

В Туле в рамках региональной программы, инициированной губернатором Алексеем Дюминым, проводится замена лифтового оборудования в многоквартирных домах. С 2018 по 2020 гг. в областной столице уже заменен 491 лифт в 146 многоэтажках.

Основные средства выделяет Фонд капитального ремонта области и бюджеты различных уровней. Жители участвуют в программе на условиях софинансирования и оплачивают 3,7% от стоимости работ.

В этом году в Туле меняют 87 подъемников в 23 многоквартирных домах. 74 новых лифта уже запущены, еще девять ожидают проверки и приемки Ростехнадзора. На четырех объектах продолжаются монтажные работы.

Участвовать в программе по замене лифтов могут многоквартирные дома, в которых срок эксплуатации подъемников составляет 25 лет и более. Обязательное условие – взносы за капремонт должны поступать в Фонд капремонта Тульской области.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
замена лифтоврегиональная программаФонд капитального ремонтаинициатива Алексея Дюмина
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Последние выходные сентября будут холодными и дождливыми
Последние выходные сентября будут холодными и дождливыми
В Туле пройдет семинар для будущих родителей
В Туле пройдет семинар для будущих родителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.