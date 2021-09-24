В тульских домах запущены 74 новых лифта из 87

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Еще девять проходят приемку, на четырех объектах продолжаются монтажные работы.

В Туле в рамках региональной программы, инициированной губернатором Алексеем Дюминым, проводится замена лифтового оборудования в многоквартирных домах. С 2018 по 2020 гг. в областной столице уже заменен 491 лифт в 146 многоэтажках.

Основные средства выделяет Фонд капитального ремонта области и бюджеты различных уровней. Жители участвуют в программе на условиях софинансирования и оплачивают 3,7% от стоимости работ.

В этом году в Туле меняют 87 подъемников в 23 многоквартирных домах. 74 новых лифта уже запущены, еще девять ожидают проверки и приемки Ростехнадзора. На четырех объектах продолжаются монтажные работы.

Участвовать в программе по замене лифтов могут многоквартирные дома, в которых срок эксплуатации подъемников составляет 25 лет и более. Обязательное условие – взносы за капремонт должны поступать в Фонд капремонта Тульской области.