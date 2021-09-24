В ходе поисковой экспедиции «Тульский рубеж» найдены останки 43 красноармейцев

Фото Михаила Булдакова.

Тульская региональная патриотическая общественная организация «Поисковый отряд «Штурм» завершила работы в рамках разведывательно-поисковой экспедиции «Тульский рубеж. Второй этап», организованной при поддержке Российского военно-исторического общества и губернатора Алексея Дюмина.

Поисковиками были обследованы территории, где в 1941-1943 годах шли кровопролитные бои между советскими войсками и частями вермахта. Произведено более 30 разведывательно-полевых выездов, выявлено несколько участков, где, предположительно, могут находиться непогребенные останки и неучтенные воинские захоронения бойцов и командиров Красной армии.

Главным результатом поисковых мероприятий на территориях Арсеньевского и Белевского районов Тульской области стало обнаружение останков 43 красноармейцев.

Как сообщил командир отряда «Штурм» Михаил Булдаков, в этот раз не удалось обнаружить вещи, позволяющие определить имена павших бойцов. Найденные воины со всеми почестями обретут вечный покой на территориях мемориалов Воинской Славы Арсеньевского и Белевского районов.