новости
новости
Регистрация
В ходе поисковой экспедиции «Тульский рубеж» найдены останки 43 красноармейцев
Фото Михаила Булдакова.

В ходе поисковой экспедиции «Тульский рубеж» найдены останки 43 красноармейцев

Представители поискового отряда «Штурм» рассказали об итогах работы.

Тульская региональная патриотическая общественная организация «Поисковый отряд «Штурм» завершила работы в рамках разведывательно-поисковой экспедиции «Тульский рубеж. Второй этап», организованной при поддержке Российского военно-исторического общества и губернатора Алексея Дюмина. 

Поисковиками были обследованы территории, где в 1941-1943 годах шли кровопролитные бои между советскими войсками и частями вермахта. Произведено более 30 разведывательно-полевых выездов, выявлено несколько участков, где, предположительно, могут находиться непогребенные останки и неучтенные воинские захоронения бойцов и командиров Красной армии.

Главным результатом поисковых мероприятий на территориях Арсеньевского и Белевского районов Тульской области стало обнаружение останков 43 красноармейцев.

Как сообщил командир отряда «Штурм» Михаил Булдаков, в этот раз не удалось обнаружить вещи, позволяющие определить имена павших бойцов. Найденные воины со всеми почестями обретут вечный покой на территориях мемориалов Воинской Славы Арсеньевского и Белевского районов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:36 +1
Другие статьи по темам
Событие
поисковый отряд Штурмпоисковикиувековечение памятиВеликая Отечественная война
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдет семинар для будущих родителей
В Туле пройдет семинар для будущих родителей
Тульская тыква-гигант заняла второе место на всероссийском конкурсе
Тульская тыква-гигант заняла второе место на всероссийском конкурсе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.