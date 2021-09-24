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В Туле незаконно заняли более 9 соток земли

В Туле незаконно заняли более 9 соток земли

Нарушение выявили сотрудники МИЗО.

Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области в сентябре этого года выявило нарушение закона в поселке Восточный Центрального округа Тулы. В действиях владельца земельного участка усмотрели признаки самовольного занятия земельных участков общей площадью 978 кв. м.
 
«Данное нарушение было зафиксировано в связи с установкой ограждений за границами предоставленного земельного участка. Соответствующие материалы направлены на рассмотрение в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 7.1 «Самовольное занятие земельного участка» КоАП РФ», — сообщает пресс-служба МИЗО.
 
 
Министерство напоминает о необходимости соблюдения требований земельного законодательства и недопустимости самовольного занятия земель. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: на граждан в размере от 5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 20 тыс. руб.; на юридических лиц — от 100 тыс. руб.
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