Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 112 случаев заболевания и 9 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 112 случаев коронавируса, 108 человек выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 909 жителей региона, 46 244 вылечились, 2957 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:57, 6 1248 0
22 сентября, в 11:49, 9 1284 -2
21 сентября, в 11:49, 32 1400 0
20 сентября, в 15:56, 10 3553 -6
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