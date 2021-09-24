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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 112 случаев заболевания и 9 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 112 случаев заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 112 случаев коронавируса, 108 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 909 жителей региона, 46 244 вылечились, 2957 умерли. 

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 12 смертей
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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 109 случаев заболевания и 12 смертей
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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