Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 112 случаев заболевания и 9 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 53 909 жителей региона, 46 244 вылечились, 2957 умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 112 случаев коронавируса, 108 человек выздоровели, 9 скончались.