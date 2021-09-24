Консультация кардиолога и онколога: туляков приглашают проверить здоровье

25 сентября в поликлинике ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» (Веневское шоссе, 1) с 9.00 до 14.00 под девизом «Здоровье сердца для жизни человека» состоится день открытых дверей.



Это профилактическая акция для раннего выявления сердечно-сосудистой патологии. Туляки смогут получить консультацию кардиолога, офтальмолога и невролога, провести контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы крови, сделать электрокардиограмму.



В актовом зале поликлиники будет прочитана лекция «Основы здорового питания».



Необходима предварительная запись по тел. 41-64-26 и 40-47-05. При себе иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Также 25 сентября с 8.00 до 14.00 день открытых дверей состоится в Тульском областном клиническом онкологическом диспансере (ул. Плеханова, 201-а).

Тулячки смогут получить консультацию врача-онколога, по показаниям выполнить маммографию и УЗИ молочных желез.

Женщинам старше 40 лет маммографию можно выполнить заранее в будние дни.