Консультация кардиолога и онколога: туляков приглашают проверить здоровье
На приемы к врачам необходима предварительная запись.
25 сентября в поликлинике ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» (Веневское шоссе, 1) с 9.00 до 14.00 под девизом «Здоровье сердца для жизни человека» состоится день открытых дверей.
Это профилактическая акция для раннего выявления сердечно-сосудистой патологии. Туляки смогут получить консультацию кардиолога, офтальмолога и невролога, провести контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы крови, сделать электрокардиограмму.
В актовом зале поликлиники будет прочитана лекция «Основы здорового питания».
Необходима предварительная запись по тел. 41-64-26 и 40-47-05. При себе иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
Также 25 сентября с 8.00 до 14.00 день открытых дверей состоится в Тульском областном клиническом онкологическом диспансере (ул. Плеханова, 201-а).
Тулячки смогут получить консультацию врача-онколога, по показаниям выполнить маммографию и УЗИ молочных желез.
Женщинам старше 40 лет маммографию можно выполнить заранее в будние дни.
Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел.