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Консультация кардиолога и онколога: туляков приглашают проверить здоровье

Консультация кардиолога и онколога: туляков приглашают проверить здоровье

На приемы к врачам необходима предварительная запись.

25 сентября в поликлинике ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы» (Веневское шоссе, 1) с 9.00 до 14.00 под девизом «Здоровье сердца для жизни человека» состоится день открытых дверей.

Это профилактическая акция для раннего выявления сердечно-сосудистой патологии. Туляки смогут получить консультацию кардиолога, офтальмолога и невролога, провести контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы крови, сделать электрокардиограмму.

В актовом зале поликлиники будет прочитана лекция «Основы здорового питания».

Необходима предварительная запись по тел. 41-64-26 и 40-47-05. При себе иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Также 25 сентября с 8.00 до 14.00 день открытых дверей состоится в Тульском областном клиническом онкологическом диспансере (ул. Плеханова, 201-а).

Тулячки смогут получить консультацию врача-онколога, по показаниям выполнить маммографию и УЗИ молочных желез.

Женщинам старше 40 лет маммографию можно выполнить заранее в будние дни.

Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел. 8 (4872) 33-81-41. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:06 0
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