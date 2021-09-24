Тульская тыква-гигант заняла второе место на всероссийском конкурсе

Фото Дмитрия Дзюбина и Максима Колтыкова.

Сегодня в Москве прошел Всероссийский конкурс тыкв-гигантов. Тулячка Екатерина Колтыкова привезла на него тыкву весом 276 кг и завоевала «серебро»!

«Аптекарский огород» Ботанического сада МГУ в этом году впервые организовал Всероссийский конкурс по выращиванию тыкв-гигантов. В течение нескольких месяцев раз в неделю все желающие отсылали организаторам параметры растущих в их огородах тыкв, и на финальное взвешивание были отобраны 10 самых крупных. В их число попала тыква из Тулы – ее вырастила Екатерина Колтыкова из деревни Медвенка.

Екатерина Колтыкова и та самая тыква-рекордсмен. Своей победы она дожидалась под укрытием, которое защищает от птиц и солнца.

О тыквах Колтыковых мы писали в прошлом году – для них это был первый опыт выращивания гигантских тыкв, и уже тогда он оказался удачным: самая большая тыква весила 165 кг.

- Как мы затаскивали эти тыквы домой – целая история! – рассказывает Катя. – Муж в одиночку еле-еле закатил самые большие в автоприцеп, буксовал в грязи, но все же смог подвезти к дому. А внутрь заносили с помощью троих соседей. Тыквы оказались очень сочными, на вкус чуть менее сладкие, чем дыни. Ели сами, угощали соседей, родственников, себе забили три морозилки. Две тыквы купила у нас пара из Москвы, для конкурса в их фитнес-клубе – за тыквы тяжелее 100 кг там дарили годовой абонемент.

От своих тыкв Колтыковы собрали много семян на посадку, но для конкурса все же заказали семена за границей, чтобы быть уверенными в результате. Сорт тот же – «Атлантический гигант».

Сорт один, а по цвету тыквы получились разными - от почти зеленых до ярко-оранжевых. Тыква на фото весит больше 100 кг.

Сразу, как завязались цветки, установили возле каждого дуги, накрыли спанбондом от птиц и от солнца: если этого не сделать, на жаре тыквы покрываются коркой и перестают расти. Подкармливали перегноем, собирали слизней, которые покушались на плоды. В жару каждый вечер подолгу поливали.

Несколько тыкв выросли килограммов по 100, а одна, судя по параметрам, «тянула» почти на 280. Ее организаторы конкурса и отобрали в десятку самых больших тыкв России, а после контрольного взвешивания присудили Екатерине второе место. Поздравляем тулячку!

С 25 сентября до 7 ноября выставка тыкв-гигантов и осенних растений будет открыта для посетителей. Кстати, самые большие в России тыквы уже четвёртый год подряд выращивает тыквовод Андрей Гусев из подмосковных Луховиц. В этом году его тыква-гигант весила около 700 кг.