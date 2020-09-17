Туляки вырастили гигантские тыквы. Самая большая – на 165 кг!

Идея посадить гигантские тыквы пришла к Екатерине, когда она увидела новости о российских тыквах-рекордсменах: в прошлом году наши огородники вырастили гигант больше чем на 600 кило!

– Заказала семена у российских рекордсменов, а потом подружилась с иностранными, и американец Джеф, который тоже выращивает огромные тыквы для конкурсов и на продажу, бесплатно выслал мне ещё семян, – говорит Екатерина.

Сейчас у Колтыковых – целый участок гигантских тыкв: хозяева посадили первую партию рассады, она показалась чахлой, и была высажена вторая – а в итоге обе партии пошли в рост.

– Это сорт «Атлантический гигант», в сутки плоды набирают вес от 3 кг. Мы сами глазки не верили: сегодня это тыковка размером с яблоко, а уже на следующий день – с футбольный мяч!

Сейчас на участке – больше десятка гигантских тыкв разных оттенков. Размеры поражают – не верится, что такое вообще может вырасти!

Для портала Myslo Колтыковы решили взвесить самые крупные тыквы. До этого вес определяли по специальной таблице, высчитывали по трём измерениям окружности. Для взвешивания купили весы, притащили каркас от старых качелей, автомобильные тросы и верёвки, позвали троих крупных мужчин. Качели уходили в землю, верёвки трещали, тыква не сдвигалась с места. Помогла лебедка: один из плодов «потянул» на 149 кг, второй – почти на 165! Кстати, Екатерина говорит, что всего пару недель назад эта тыква, судя по измерениям, весила 118 кг.

– Пока сами не знаем, как будем заносить урожай домой, – говорит Катя. – Что с ним делать дальше? Может быть, удастся показать наши тыквы на какой-то выставке. А потом будем их есть, угощать друзей и соседей, готовить каши, джемы, запекать, делать сок. Говорят, мякоть у этих тыкв не отличишь от дыни, можно есть даже сырой.