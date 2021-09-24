Пропавшая пенсионерка найдена мертвой в пруду в тульских Глушанках
Причина смерти женщины устанавливается.
Волонтеры «Лизы Алерт» разыскивали 79-летнюю Надежду Павловну Чаплыгину. Она ушла из дома в Пролетарском округе рано утром 23 сентября 2021 года и не вернулась.
Как узнал Myslo, пропавшую пенсионерку нашли в пруду на улице Лобачевского в Глушанках. Как она туда попала, пока неизвестно. Причина смерти женщины сейчас устанавливается.
Проверку по факту обнаружения трупа пенсионерки проводит Следственный комитет РФ по Тульской области.
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