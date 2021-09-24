Пропавшая пенсионерка найдена мертвой в пруду в тульских Глушанках

Волонтеры «Лизы Алерт» разыскивали 79-летнюю Надежду Павловну Чаплыгину. Она ушла из дома в Пролетарском округе рано утром 23 сентября 2021 года и не вернулась.

Как узнал Myslo, пропавшую пенсионерку нашли в пруду на улице Лобачевского в Глушанках. Как она туда попала, пока неизвестно. Причина смерти женщины сейчас устанавливается.

Проверку по факту обнаружения трупа пенсионерки проводит Следственный комитет РФ по Тульской области.