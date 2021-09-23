новости
новости
Регистрация
За покупку или передачу подросткам зажигалок в Тульской области будут штрафовать на 5000 рублей
Изображение 5598375 с сайта Pixabay.

За покупку или передачу подросткам зажигалок в Тульской области будут штрафовать на 5000 рублей

Новый региональный законопроект принят областной Думой для борьбы с токсикоманией.

На очередном заседании Тульской областной Думы были внесены изменения в региональный закон «О защите прав ребенка» и закон «Об административных правонарушениях в Тульской области».

По инициативе прокуратуры Тульской области был установлен запрет на вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем покупки для них либо передачи им продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ, предложения или требования вдыхания газа.

Таким образом прокуратура предлагает бороться с подростковой токсикоманией. За совершение данного правонарушения будет назначаться штраф от 4000 до 5000 рублей. Административные протоколы будут рассматривать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:48 −13
Другие статьи по темам
Событие
токсикоманияадминистративное нарушениеТульская областная Думапрокуратура Тульской областиштраф
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета и золотой осени
Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета и золотой осени
К модернизации тульских очистных сооружений подключится Минстрой
К модернизации тульских очистных сооружений подключится Минстрой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.