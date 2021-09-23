За покупку или передачу подросткам зажигалок в Тульской области будут штрафовать на 5000 рублей

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На очередном заседании Тульской областной Думы были внесены изменения в региональный закон «О защите прав ребенка» и закон «Об административных правонарушениях в Тульской области».

По инициативе прокуратуры Тульской области был установлен запрет на вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем покупки для них либо передачи им продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ, предложения или требования вдыхания газа.

Таким образом прокуратура предлагает бороться с подростковой токсикоманией. За совершение данного правонарушения будет назначаться штраф от 4000 до 5000 рублей. Административные протоколы будут рассматривать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.