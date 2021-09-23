К модернизации тульских очистных сооружений подключится Минстрой

23 сентября Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин провел совещание с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым по вопросу строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений в регионе. Модернизация системы водоочистки проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

По словам главы региона, модернизация очистных сооружений — одна из наиболее актуальных проблем в сфере ЖКХ. За последние годы построено и модернизировано 6 очистных сооружений, вложено порядка 350 млн рублей из бюджета Тульской области.

«Региону необходима поддержка из федерального бюджета. Для Тульской области проблема экологической безопасности является критически важной с учетом наследия чернобыльской зоны, естественного старения и убыли населения региона, а также компактным расположением на территории региона крупных металлургических и химических предприятий», — подчеркнул Алексей Дюмин.

При поддержке Минстроя России и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в Туле завершилось строительство магистральных сетей водоотведения для подключения новых микрорайонов к централизованной канализации.

«Необходимо отработать комплексный подход по строительству и модернизации очистных в области. Один из ключевых вопросов на данном этапе это источники финансирования, нужно проработать вопрос, возможно, предусмотреть часть за счет механизмов инфраструктурного меню. На данный момент по шести проектам уже пройдена экспертиза, для пяти объектов необходимо определить этапность реализации, еще на два объекта выделены средства на разработку документации. Таким образом, планируется модернизировать 13 объектов водоочистки», — отметил Ирек Файзуллин.