Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета и золотой осени

Погода наладится уже через неделю.

Ситуация с погодой в Центральной России начнет меняться 28 сентября. Это произойдет благодаря мощному антициклональному «зонту».

– В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 мм рт. ст., что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет «ясно» — начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Бабье лето продержится как минимум пять суток. В среднем ночами воздух станет остывать до 0…+5°, а днем будет прогреваться до +10…+15°.

– Дефицит тепла будет компенсирован обилием солнца — индекс ультрафиолета повысится с осеннего нуля до летних трех единиц. Вместе с бабьим летом наступит и один из красивейших периодов года, который именуют золотой осенью, — подытожили метеорологи.