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В Туле приступили к строительству временного моста рядом с Баташевским

В Туле приступили к строительству временного моста рядом с Баташевским

Идут подготовительные работы.

В Туле приступили к реконструкции Баташевского моста. Муниципальный контракт с подрядчиком был заключен 23 августа. Общая стоимость работ составляет 155 млн руб.

Согласно сайту госзакупок, тендер выиграло ООО «БУРБАУ». Уже выполнена геодезическая основа, создан строительный городок, расчищена растительность. Подрядчик приступил к работам по строительству временного моста, который обеспечит проезд через реку Тулицу и позволит полностью реконструировать Баташевский мост.

Планируемый срок окончания работ — декабрь 2022 года.

Галерея
В Туле приступили к реконструкции Баташевского моста, Фото: 1
В Туле приступили к реконструкции Баташевского моста, Фото: 2
В Туле приступили к реконструкции Баташевского моста, Фото: 3
В Туле приступили к реконструкции Баташевского моста, Фото: 4
В Туле приступили к реконструкции Баташевского моста, Фото: 5
В Туле приступили к реконструкции Баташевского моста, Фото: 6
В Туле приступили к реконструкции Баташевского моста, Фото: 7
В Туле приступили к реконструкции Баташевского моста, Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:22 +1
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