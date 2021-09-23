В Туле приступили к строительству временного моста рядом с Баташевским

В Туле приступили к реконструкции Баташевского моста. Муниципальный контракт с подрядчиком был заключен 23 августа. Общая стоимость работ составляет 155 млн руб.

Согласно сайту госзакупок, тендер выиграло ООО «БУРБАУ». Уже выполнена геодезическая основа, создан строительный городок, расчищена растительность. Подрядчик приступил к работам по строительству временного моста, который обеспечит проезд через реку Тулицу и позволит полностью реконструировать Баташевский мост.

Планируемый срок окончания работ — декабрь 2022 года.