В Туле приступили к строительству временного моста рядом с Баташевским
Идут подготовительные работы.
В Туле приступили к реконструкции Баташевского моста. Муниципальный контракт с подрядчиком был заключен 23 августа. Общая стоимость работ составляет 155 млн руб.
Согласно сайту госзакупок, тендер выиграло ООО «БУРБАУ». Уже выполнена геодезическая основа, создан строительный городок, расчищена растительность. Подрядчик приступил к работам по строительству временного моста, который обеспечит проезд через реку Тулицу и позволит полностью реконструировать Баташевский мост.
Планируемый срок окончания работ — декабрь 2022 года.
Галерея
Другие статьи по темам
Место