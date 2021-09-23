В Тульской области создадут шесть научных лабораторий под руководством молодых ученых

Размер финансовой поддержки проекта в 2021-2023 годах составит 90 млн рублей ежегодно. В лабораториях будут заняты более 60 молодых ученых.



Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко:

Антон Емельяненко – Впервые в Туле на базе двух университетов — участников научно-образовательного центра «ТулаТЕХ» ТулГУ и Новомосковского института «РХТУ имени Д. И. Менделеева» будут созданы полноценные научно-исследовательские лаборатории, которые возглавят молодые ученые.

В ТулГУ планируется открыть четыре лаборатории.

В лаборатории биологически активных соединений и биокомпозитов будут заниматься исследованиями физико-химических свойств материалов для применения в медицине, биотехнологии и химической промышленности. Молодые ученые разработают синтезированные компоненты для новых отечественных антисептических и дезинфицирующих средств — российской альтернативы известным импортным антисептикам.



В лаборатории экологической и медицинской биотехнологии будут создавать биоанализаторы нового поколения. Разработки тульских ученых позволят быстро анализировать пробы воды, например, на предприятиях системы водоочистки и станциях санитарно-эпидемиологического контроля.



В лаборатории когнитивных технологий симуляционных систем будут созданы тренажерные комплексы различного назначения. Такие тренажеры-симуляторы смогут готовить специалистов, например, сухопутных войск, для отработки навыков обнаружения и захвата различных типов воздушных и наземных целей.



В лаборатории химии композиционных соединений и углеродных материалов тульские ученые займутся созданием экспериментальной и методической базы для фундаментальных исследований в области газопроницаемости материалов. Это позволит расширить номенклатуру производства уплотнительных материалов.

В Новомосковском институте появится лаборатория ионных материалов. Здесь будут разрабатывать уникальные полимеры и полимерные гели. В будущем они могут применяться для очистки воды, топливных водородных элементов, а также в биоинженерии для создания искусственной кожи и искусственных нервных волокон.

Молодые ученые лаборатории умных материалов и технологий создадут принципиально новые технологические решения для нефтегазовой, химической, пищевой и оборонной промышленности.

Напомним, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Тульская область — один из регионов, где активно реализуется нацпроект «Наука и университеты». Одна из главных целей нацпроекта — сделать работу в стране привлекательной для ведущих ученых и молодых перспективных исследователей — как российских, так и зарубежных.