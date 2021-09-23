Аронова, Полицеймако, Шакуров: туляков приглашают на спектакль по рассказам А. П. Чехова

15 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Маленькие комедии». Начало в 19.00. Билеты уже в продаже на Myslo!

В основу спектакля легли два замечательных произведения А. П. Чехова — «Медведь» и «Предложение». Сказать, что это смешно, – не сказать ничего. И неважно, любите ли вы Чехова столь же горячо, как любят его завзятые театралы. На этом спектакле вы будете хохотать через десять минут после начала и сможете спокойно выдохнуть только после выхода актеров на поклон под нескончаемые аплодисменты зала.

В этом спектакле совпало всё: феноменальное разнообразие человеческих типов, сыгранных в двух действиях одними и теми же актерами, демонстрирующими огромный диапазон характеров, диаметрально противоположных по сути. В двух смешных историях, рассказанных Чеховым, гротескный, абсурдный диалог персонажей перерастает в дуэль, которая становится поединком сердец. В спектакле, поставленном Алексеем Кирющенко, одним из лучших комедиографов наших дней, зрителей привлечет динамичная интрига и разнообразие проявлений человеческих качеств — от тяжеловесного хамства до проникновенной лирики.

«Медведь»

Помещица Попова — молодая вдова, затворница, преданная памяти любимого мужа, ждет не дождется того, кто избавит ее от вечного траура и обета верности. Она ждет, что в ее дом явится Настоящий Рыцарь, Принц, романтический герой! Но является грубиян, женоненавистник, собиратель денежных долгов, дуэлянт, готовый стреляться с героиней…

«Предложение»

Трепетный любовник и лирик, помещик Ломов спешит объясниться в любви своей соседке по поместью Чубуковой. Отец невесты, Степан Степанович, рад, что наконец-то найден жених для его великолепной дочери. Невеста трепетно ждет нежных слов от жениха. Однако он робок, испытывает нервические припадки от стеснительности и неловкости. Слово за слово… Беседа влюбленных начинается так мирно, но от объяснения до агрессивного крика и оскорбления — один шаг.



В ролях: народный артист России Сергей Шакуров, народная артистка России Мария Аронова, Михаил Полицеймако.

Режиссер: Алексей Кирющенко.

Продюсер: Альберт Могинов.

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