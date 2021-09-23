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В правительстве Тульской области – кадровые перестановки
Фото из архива Myslo.

В правительстве Тульской области – кадровые перестановки

Об этом стало известно на совещании у губернатора Алексея Дюмина.

– Я решил провести реорганизацию институтов развития региона: Фонд развития моногородов, бизнес-инкубатор, агентство по туризму, НОЦ «ТулаТЕХ» и другие. Все они войдут в региональную корпорацию развития. Она станет единым оператором предоставления мер поддержки предприятиям всех отраслей, — сказал губернатор.

Это направление возглавит Григорий Лаврухин.

Курировать экономический блок в должности зампреда правительства будет Александр Шаламов.


Александр Шаламов.

– Он опытный финансист, экономист. Проработал порядка 25 лет в банковской сфере, — отметил глава региона.

На должность зампреда регионального правительства, министра имущественных и земельных отношений назначен Михаил Пантелеев. Ранее он возглавлял это же ведомство.

– Перед вашей структурой стоит много серьезных задач. В первую очередь, повышение качества управления земельными и природными ресурсами, эффективная координация деятельности различных ведомств и структур в этой сфере, усиление работы с муниципалитетами по земельному контролю и вовлечению земель сельхозназначения в оборот, повышение качества подготовки документов территориального планирования.

Один из основных вопросов в сфере здравоохранения, который пока остается нерешенным, — дефицит кадров. На его важность обращал внимание Президент. В связи с этим в минздраве региона введена новая должность заместителя министра, который будет заниматься кадровой политикой министерства. На этот пост назначена Юлия Гончарова. Ранее она занимала должность заместителя главного врача Тульской областной клинической больницы, возглавляла проектный офис регионального минздрава.

Губернатор подчеркнул, что все главные направления работы обозначены в нацпроектах, национальных целях развития до 2030 года, в Программе развития Тульской области до 2026 года.

– От каждого из вас я жду конкретных действий по созданию новых точек роста, проактивной повестки и обеспечения лидерства Тульской области по всем показателям социально-экономического развития. Каждый на своем месте должен делать максимум возможного, — сказал Алексей Дюмин.

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