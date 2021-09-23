Администрация Тулы ищет того, кто за 3 млн руб. проконтролирует ремонт Баташевского моста

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы ищет подрядчика для строительного контроля при реконструкции Баташевского моста.

Цели и задачи контроля: постоянный мониторинг реконструкции объекта, включая анализ ключевых факторов реализации — времени, ресурсов и качества строительных работ; недопущение приемки строительных работ, выполненных с нарушением требований проектной и рабочей документации.

Согласно документации, начальная цена контракта составляет 3 325 488 рублей. Подрядчик должен приступить к работам с момента заключения договора и до 10 декабря 2022 года.

Напомним, на саму реконструкцию Баташевского моста направят 155 млн руб.