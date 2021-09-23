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В Тульской области не хватает программистов
Изображение Pexels с сайта Pixabay.

В Тульской области не хватает программистов

По данным hh.ru, на одну открытую вакансию приходится всего 1,4 резюме.

Крупнейшая российская онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников проанализировала спрос на программистов – за год он вырос в России на 72,4%, а в Тульской области – на 33,7%. Самое распространенное требование к опыту работы в нашем регионе – от года до трех лет.

На одну вакансию программиста в Тульской области приходится всего 1,4 резюме – конкуренция среди соискателей почти отсутствует, а работодатели с огромным трудом находят подходящих кандидатов.

В нашем регионе программистам готовы платить больше средней зарплаты по стране: 83 552 руб. против 50 000. Самые высокие доходы у программистов в Москве (174,5 тыс.), Санкт-Петербурге (152,2 тыс.) и в Новосибирской области (143,7 тыс.).

Специалисты без опыта работы могут рассчитывать на более скромную зарплату – в среднем 33 тысячи рублей. Программисты с опытом работы от года до трех лет получают около 45 тысяч, более опытные  – от 80 тысяч рублей. На 130 тысяч рублей могут рассчитывать программисты с опытом более шести лет.

 

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