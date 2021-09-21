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Туляка оштрафовали за фейк о вакцинации от коронавируса

Туляка оштрафовали за фейк о вакцинации от коронавируса

Мужчина сообщал о всемирном заговоре, чипировании и контроле за численностью населения.

Жителя Киреевска Тульской области признали виновным в распространении заведомо ложной общественно значимой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). 41-летний мужчина разместил в одном из пабликов призывы отказываться от вакцинации из-за так называемого всемирного заговора.
 
«По мнению мужчины, проводится специальная операция по установления нового мирового порядка, в ходе которой населению под видом вакцины будут устанавливаться электронные чипы, а целью самой прививки является умертвление людей (контроль за численностью населения). По данному факту сотрудники полиции провели проверку», — сообщает телеграм-канал «Тула. Экстремизм»
 
Суд назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:41 −4
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