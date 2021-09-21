новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: Lexus вежливо пересек двойную сплошную

«Накажи автохама»: Lexus вежливо пересек двойную сплошную

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк поделился с нами записью, сделанной на ул. Октябрьской в Туле. На кадрах видно, как водитель Lexus почему-то не заметил двойную сплошную линию разметки.

«Двойная сплошная. «Лексус» ехал в сторону центра от Московского путепровода, и тут…» — сообщил автор видео.
 

 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: в Советске водитель Volkswagen срезал дорогу по встречной
Дежурная часть
«Накажи автохама»: в Советске водитель Volkswagen срезал дорогу по встречной
сегодня, в 07:44, 34 1016 1
«Накажи автохама»: встречка, красный, снова встречка
Дежурная часть
«Накажи автохама»: встречка, красный, снова встречка
19 сентября, в 20:00, 5 1807 5
«Накажи автохама»: пошел на прорыв по встречным трамвайным путям
Дежурная часть
«Накажи автохама»: пошел на прорыв по встречным трамвайным путям
19 сентября, в 17:04, 54 2125 7
«Накажи автохама»: мчал на красный так, словно за ним гнались все черти ада
Дежурная часть
«Накажи автохама»: мчал на красный так, словно за ним гнались все черти ада
18 сентября, в 20:30, 189 3384 17
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 16:31 +4
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка Анастасия Панина раскроет преступления в детективной мелодраме «Шуша»
Тулячка Анастасия Панина раскроет преступления в детективной мелодраме «Шуша»
«Нормальный такой стёб»: что думают читатели Myslo о самоваре-качке в Тульском кремле
«Нормальный такой стёб»: что думают читатели Myslo о самоваре-качке в Тульском кремле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.