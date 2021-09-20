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В каких тульских школах детей кормили холодной едой из грязных тарелок
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В каких тульских школах детей кормили холодной едой из грязных тарелок

Замглавы администрации города Инесса Фельдман провела совещание по вопросам организации школьного питания.

С нового учебного года по результатам конкурсных процедур услуги по организации питания в 26 образовательных организациях осуществляет ООО «Мобилсвязь», в 30 центрах образования – ООО «Вектор», ещё в шести сотрудники столовой готовят еду самостоятельно.

Нововведением стало единое для всех школ региона цикличное двухнедельное меню, согласованное с Роспотребнадзором и утвержденное областным министерством образования. Поставщики обязаны строго придерживаться рецептуры и прочих параметров.

С начала учебного года сотрудники управления образования администрации Тулы проводят внеплановые выездные проверки качества школьного питания. По выявленным нарушениям ведется претензионная работа с поставщиками услуг. 

Например, на пищеблоках Центров образования № 21, 31, 41, 43, 48 было выявлено несоответствие ежедневного меню утверждённому, а также несоблюдение температуры отпуска готовых блюд. Кроме того, сотрудники пищеблоков не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования и плохо мыли посуду.

Выявленные нарушения уже устранены. Поставщикам рекомендовано оптимизировать свою работу. По словам Инессы Фельдман, основная задача – обеспечить детей качественным питанием. Детский омбудсмен Наталия Зыкова по итогам совещания отметила, что школьникам на стол должна попадать только вкусная пища, приготовленная из свежих продуктов. В этом вопросе важен не только межведомственный, но общественный контроль с участием родителей.

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Инесса ФельдманНаталия Зыкова
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